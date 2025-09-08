  2. লাইফস্টাইল

জাংকুকের গ্লাস স্কিনের রহস্য

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৯ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি- ইনস্টাগ্রাম থেকে

বিটিএস আর্মির হার্টথ্রব বলা যায় জংকুককে। ব্যাপক জনপ্রিয় কোরিয়ান পপ গ্রুপ বিটিএসের কনিষ্ঠতম সদস্য তিনি। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিটিএসে যোগ দিয়ে, ২৫ পেরোনোর আগেই নিজেকে খ্যাতির চূড়ায় নিয়ে যান। এক দশকের ক্যারিয়ারে একের পর হিট গানে নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন।

জাংকুক কিছুদিন আগে তার ২৮ তম জন্মদিন পালন করেছেন। কিন্তু তার ত্বক দেখলে মনে হবে, সে যেন এখনো ১৮ তেই আটকে আছেন। তার নিখুঁত ত্বকের জন্য বেশ জনপ্রিয়। জাংকুক তার স্বচ্ছ আর ঝকঝকে ত্বকের যত্নে সহজ স্কিনকেয়ার রুটিন মেনে চলেন। আর তার এই সহজ স্কিন কেয়ার রুটিন মেনে চললে আপনিও তার মতো ত্বক পেতে পারেন।

আপেল সিডার ভিনেগার
জাংকুক ত্বকের যত্নে আপেল সিডার ভিনেগার ব্যবহার করেন। কিস দ্য রেডিও-তে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, আপেল সিডার ভিনেগার তার ত্বকের কালো দাগ দূর করতে সাহায্য করে। সপ্তাহে দুই দিন পরিমাণমতো আপেল সিডার ভিনেগারের সঙ্গে পানি মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করেন। এতে করে তার ত্বক হয় উজ্জ্বল।

রাতে ও দিনে ময়েশ্চারাইজার
মার্কিন ম্যাগাজিন অ্যালুরে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান, যে তার মুখে প্রায়ই ব্রণ হয়। দিনের জমে থাকা ময়লা এবং তেল দূর করার জন্য হালকা ক্লিনজার ব্যবহার করেন। রাত ও সকালে ত্বকে আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য টোনার এবং ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেন। এছাড়া নিয়মিত সিরাম ব্যবহার করেন। নিয়াসিনামাইড বা হায়ালুরোনিক অ্যাসিডযুক্ত সিরাম হাইড্রেশন বাড়াতে সাহায্য করে। বাইরে বের হলে অবশ্যই এসপিএফ ৫০ সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন।

কম্বুচায় উজ্জ্বল ত্বক
জাংকুক একটি লাইভে প্রকাশ করেন, তিনি দিনে দুইবার কম্বুচার চা পান করেন। কম্বুচা হলো ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় তৈরি এক বিশেষ ধরনের চা। যাতে ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, চিনি ও চা ব্যবহার করা হয়। এই চা’তে প্রোবায়োটিক ও অর্গানিক অ্যাসিড থাকে, যা ত্বককে ভেতর থেকে আর্দ্র রাখে। এছাড়া এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের বলিরেখা দূর করতে অসাধারণ কাজ করে।

লিপ বামের ব্যবহার
লিপ বাম জাংকুকের ত্বকের যত্নের রুটিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া রোধ করতে তিনি নিয়মিত লিপ বাম ব্যবহার করেন। তার মতে, আঙুল দিয়ে লাগালে ভালোভাবে ঠোঁটে ছড়িয়ে যায়। তাই আঙুলের ডগা দিয়ে লিপ বাম লাগানোর পরামর্শ দেন তিনি।

