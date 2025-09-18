  2. লাইফস্টাইল

বাঁশের ব্যাগ

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪১ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাঁশের ব্যাগ
আলিয়ার হাতে বাঁশের ব্যাগ। ছবি: অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানের পরিচালনায় প্রথম ওটিটি কনটেন্ট ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’ নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির আগে মুম্বাইয়ে আয়োজন করা হয় জমকালো এক প্রিমিয়ার শো। সেখানে হাতে হাত ধরে এসেছিলেন বলিউডে অন্যতম জনপ্রিয় জুটি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় এই জুটি সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, গ্ল্যামার কাকে বলে!

প্রিমিয়ার শোর জন্য আলিয়া ভাট বেছে নিয়েছিলেন গুচির কাট-আউট সাদা একটি গাউন। এটি গুচির ১৯৯৬ সালের শীতশরতের ডিজাইন। ভিনটেজ টম ফোর্ড ফর গুচি থেকে এই সাদা গাউনটি এর আগে ব্রিটিশ ফ্যাশন মডেল কেট মস পরে রানওয়েতে এসেছিলেন। বিশ্বব্যাপী এখন আর্কাইভাল ফ্যাশনের ট্রেন্ড চলছে। সেই ট্রেন্ডে ভাসলেন আলিয়াও। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গায়ে তুলে নিয়েছেন সেই গাউন। সাদা গাউনটির সঙ্গে মানানসই বেল্ট তার পোশাকে এনে দিয়েছিল ভিন্ন মাত্রা। টিফানি অ্যান্ড কোং-এর মিনিমাল গয়না তার সৌন্দর্য যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। এছাড়া পুনীত বি সাইনির করা মেকআপ আর রিয়া কাপুরের স্টাইলিং আলিয়ার পোশাককে অন্যরকম আবেদন তৈরি করছিল।

বাঁশের ব্যাগ

তবে এত কিছুর পরও সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল আলিয়ার হাতে গুচির সাদা মিনি ব্যাগটি। ১৯৪৭ সালে ডিজাইন করা এই ব্যাগের হাতল বাঁশের তৈরি, যা গুচিতে ব্যাম্বু মিনি ব্যাগ নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালে গুচি তাদের প্রথম বাঁশের হ্যান্ডেলযুক্ত ব্যাগ চালু করে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপাদান ঘাটতির কারণে বাঁশের হ্যান্ডল ব্যবহার করে ডিজাইন করা হয়েছিল। যা দ্রুত ফ্যাশন আইকনে পরিণত হয়ে এখনো বিরাজমান। এই ব্যাগের দাম বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৫ লাখ টাকা।

দিন শেষে, আলিয়ার সঙ্গে রণবীর কাপুরও নজর কেড়েছেন। আলিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনিও সাদা পোশাক আর কালো প্যান্টের ক্লাসিক লুকে হাজির হয়েছিলেন।

সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া

এসএকেওয়াই/আরএমডি

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

আবার কেন ট্রেন্ড হচ্ছে কুর্তি!

আবার কেন ট্রেন্ড হচ্ছে কুর্তি!

ফ্যাশন
টেলর সুইফটের বাগদানের আংটির দাম শুনলে চমকে যাবেন

টেলর সুইফটের বাগদানের আংটির দাম শুনলে চমকে যাবেন

টিপস
ফ্যাশনে হালকা সোনার গয়না

ফ্যাশনে হালকা সোনার গয়না

টিপস