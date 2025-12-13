ক্যাজুয়াল হলেও চোখে পড়ার মতো তটিনীর শীতের সাজ

ক্যাজুয়াল হলেও চোখে পড়ার মতো তটিনীর শীতের সাজ
শীত মানেই শুধু ভারী কোট, নিস্তেজ রঙ আর গুটিসুটি লুক এই ধারণা ভেঙে দিয়েছে অভিনেত্রী তানজিম সাইয়ারা তটিনীর এই সাজ। প্রকৃতির সবুজের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা এক উজ্জ্বল উপস্থিতি, যেখানে শীতের আরাম আর রঙিন প্রাণচাঞ্চল্য একসঙ্গে ধরা দিয়েছে। এই লুকটি শুধু পোশাক নয়, বরং শীতকে দেখার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।
প্রথমেই চোখে পড়ে তার রঙিন নিট সোয়েটার। গোলাপি, হালকা হলুদ, সাদা ও কালোর জিগজ্যাগ প্যাটার্ন যেন শীতের নিস্তব্ধতায় রঙের ঢেউ। সাধারণত শীতের পোশাকে গাঢ় রঙের আধিপত্য থাকলেও তটিনীর এই পছন্দ সাহসী ও আনন্দমুখর। নিটের টেক্সচার যেমন উষ্ণতা দেয়, তেমনি প্যাটার্নের খেলাও চোখে আরাম আনে। ঢিলেঢালা কাটিং শীতের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখেছে, আবার ফিটিং এমন যে স্টাইলিশ ভাবটাও হারায়নি।
তার সঙ্গে পরা ডার্ক টোনের কার্গো জিন্স লুকটিকে দিয়েছে ভারসাম্য। উপরের রঙিন উচ্ছ্বাসকে নিচের অংশের শান্ত রঙ স্থির করে রেখেছে। কার্গো পকেটের উপস্থিতি লুকটিতে যোগ করেছে ক্যাজুয়াল-আউটডোর ভাইব; যা শীতের দিনের ভ্রমণ, বনভ্রমণ বা নেচার ওয়াকের জন্য একেবারেই মানানসই। আরাম আর ব্যবহারিকতার এই মেলবন্ধনই আধুনিক শীতের ফ্যাশনের মূল কথা।
শীতের সাজে উল টুপি যেন এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। তটিনীর মাথায় থাকা হালকা রঙের বিনি টুপিটি পুরো লুকটিকে একত্রে বেঁধে রেখেছে। এটি শুধু ঠান্ডা থেকে রক্ষা করছে না, বরং তার মুখাবয়বকে আরও কোমল করে তুলেছে। টুপির নরম টেক্সচার আর সোয়েটারের নিট একে অপরের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলেছে, যেন শীতের গল্পে দুটি চরিত্র।
মেকআপে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। ন্যাচারাল টোন, হালকা লিপ শেড আর পরিষ্কার স্কিন সব মিলিয়ে শীতের দিনের আলোয় স্বাভাবিক সৌন্দর্য। এতে বোঝা যায়, এই লুকের মূল আকর্ষণ পোশাক আর ব্যক্তিত্ব; মেকআপ শুধু সহায়ক। চুল খোলা, হালকা ঢেউ খেলানো প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে গেছে অনায়াসে।
এই সাজের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংযোগ। সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে আসা আলো, পেছনের নরম ব্লার সব মিলিয়ে পোশাকের রঙ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শীত মানেই যে ধূসরতা নয়, বরং রোদ-মাখা বিকেলও হতে পারে এই লুক সেই বার্তাই দেয়। শহরের কংক্রিট ছাড়িয়ে প্রকৃতির কোলে গেলে শীতের পোশাকও হতে পারে প্রাণবন্ত।
ফ্যাশনের দিক থেকে তটিনীর এই শীতের লুক আমাদের শেখায় কমফোর্টই আসল স্টাইল। ভারী অলংকার বা জটিল লেয়ারিং ছাড়াই কীভাবে আলাদা হওয়া যায়, তার উদাহরণ এটি। রঙের সাহসী ব্যবহার, টেক্সচারের বুদ্ধিদীপ্ত মিল আর সঠিক অ্যাকসেসরির সংযম এই তিনে মিলেই তৈরি হয়েছে একটি ইউনিক শীতের স্টেটমেন্ট।
তানজিম সাইয়ারা তটিনীর এই শীতের সাজ কেবল অনুকরণযোগ্য নয়, বরং অনুপ্রেরণামূলক। যারা শীতে আরাম খুঁজে খুঁজে একঘেয়েমিতে আটকে যান, তাদের জন্য এটি এক রঙিন পথনির্দেশ। শীতকে ভালোবাসুন, রঙকে ভয় পাবেন না আর নিজের স্বাচ্ছন্দ্যকে দিন সর্বোচ্চ গুরুত্ব।
জেএস/