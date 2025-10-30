গোলাপি গাউনে মোহময়ী নুসরাত ফারিয়া

গোলাপি গাউনে মোহময়ী নুসরাত ফারিয়া
দেশীয় পর্দার অন্যতম গ্ল্যামার আইকন নুসরাত ফারিয়া যেন সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নতুন করে লিখে চলেছেন। তার মুখের হাসিতে আছে এক মায়াবী আকর্ষণ, ভঙ্গিমায় আত্মবিশ্বাস আর ফিগারে এমন এক পরিশীলিত ছাপ যা প্রতিবারই দর্শকের চোখে নতুন করে ধরা দেয়। সম্প্রতি প্রকাশিত তার একগুচ্ছ ছবিতে সেই জাদুই যেন আবার ধরা পড়েছে-এক আধুনিক, শক্ত ও অনন্য নারীর প্রতিচ্ছবি হিসেবে।
ফারিয়ার পরনে ছিল মনকাড়া গোলাপি রঙের ওয়ান শোল্ডার গাউন, যা তৈরি হয়েছে করসেট স্টাইল বডিস ও ড্রেপড প্যাটার্নে।
ফ্লোর-লেংথ এই গাউনের প্রতিটি ভাঁজে যেন লুকিয়ে আছে পরিমিত সৌন্দর্যের আভিজাত্য। সরলতা ও স্টাইল দুটোকেই তিনি মেলাতে জানেন নিপুণ হাতে।
মেকওভারে ছিল নিখুঁত ভারসাম্য। জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভারের ছোঁয়ায় ফারিয়ার মুখে ফুটে উঠেছে এক প্রশান্ত অথচ দীপ্ত সৌন্দর্য।
চোখে শিমারি আইশ্যাডো, নিখুঁত আইলাইনার, আর ঘন আইল্যাশে মাসকারার স্পর্শে এসেছে নাটকীয়তা। সুন্দরভাবে ব্রাশ করা ভুরু ও গ্লসি ন্যুড পিংক লিপকালার তার মুখে এনে দিয়েছে কোমল রোমান্টিক ছোঁয়া।
গালে হালকা গোলাপি ব্লাশ অন ও সূক্ষ্ম হাইলাইটারের ঝিলিক সম্পূর্ণ করেছে গ্ল্যামারাস লুকটি। চুলে বেছে নিয়েছেন মার্জিত বান হেয়ারস্টাইল, যার দুই পাশ দিয়ে নেমে আসা ঢেউখেলানো স্ট্র্যান্ডস বাড়িয়ে দিয়েছে নারীত্বের কোমল আবেদন।
গাউনের সঙ্গে মিলিয়ে পরেছেন পাথরের স্টেটমেন্ট নেকপিস, যা তার লুককে দিয়েছে রাজকীয় পরিপূর্ণতা। হাতে ঝলমল করছে ব্রেসলেট, ঘড়ি ও আংটি-সব মিলিয়ে যেন এক নিখুঁত আধুনিক রূপকথার দৃশ্য।
নুসরাত ফারিয়া আবারও প্রমাণ করলেন, গ্ল্যামার মানে শুধু পোশাক নয়-তা আত্মবিশ্বাসের ভাষা, নিজের ভেতরের শক্তির প্রতিফলন। গোলাপি গাউনে তার এই লুক যেন বলে দেয়, নারীর সৌন্দর্য তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন সে নিজেকে ভালোবাসতে শেখে।
জেএস/