  2. লাইফস্টাইল

গোলাপি গাউনে মোহময়ী নুসরাত ফারিয়া

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৫ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
গোলাপি গাউনে মোহময়ী নুসরাত ফারিয়া
মনকাড়া গোলাপি রঙের ওয়ান শোল্ডার গাউনে অপরূপ নুসরাত ফারিয়া, ছবি: অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া

দেশীয় পর্দার অন্যতম গ্ল্যামার আইকন নুসরাত ফারিয়া যেন সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নতুন করে লিখে চলেছেন। তার মুখের হাসিতে আছে এক মায়াবী আকর্ষণ, ভঙ্গিমায় আত্মবিশ্বাস আর ফিগারে এমন এক পরিশীলিত ছাপ যা প্রতিবারই দর্শকের চোখে নতুন করে ধরা দেয়। সম্প্রতি প্রকাশিত তার একগুচ্ছ ছবিতে সেই জাদুই যেন আবার ধরা পড়েছে-এক আধুনিক, শক্ত ও অনন্য নারীর প্রতিচ্ছবি হিসেবে।

গোলাপি গাউনে মোহময়ী নুসরাত ফারিয়া

ফারিয়ার পরনে ছিল মনকাড়া গোলাপি রঙের ওয়ান শোল্ডার গাউন, যা তৈরি হয়েছে করসেট স্টাইল বডিস ও ড্রেপড প্যাটার্নে।

গোলাপি গাউনে মোহময়ী নুসরাত ফারিয়া

ফ্লোর-লেংথ এই গাউনের প্রতিটি ভাঁজে যেন লুকিয়ে আছে পরিমিত সৌন্দর্যের আভিজাত্য। সরলতা ও স্টাইল দুটোকেই তিনি মেলাতে জানেন নিপুণ হাতে।

গোলাপি গাউনে মোহময়ী নুসরাত ফারিয়া

মেকওভারে ছিল নিখুঁত ভারসাম্য। জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভারের ছোঁয়ায় ফারিয়ার মুখে ফুটে উঠেছে এক প্রশান্ত অথচ দীপ্ত সৌন্দর্য।

গোলাপি গাউনে মোহময়ী নুসরাত ফারিয়া

চোখে শিমারি আইশ্যাডো, নিখুঁত আইলাইনার, আর ঘন আইল্যাশে মাসকারার স্পর্শে এসেছে নাটকীয়তা। সুন্দরভাবে ব্রাশ করা ভুরু ও গ্লসি ন্যুড পিংক লিপকালার তার মুখে এনে দিয়েছে কোমল রোমান্টিক ছোঁয়া।

গোলাপি গাউনে মোহময়ী নুসরাত ফারিয়া

গালে হালকা গোলাপি ব্লাশ অন ও সূক্ষ্ম হাইলাইটারের ঝিলিক সম্পূর্ণ করেছে গ্ল্যামারাস লুকটি। চুলে বেছে নিয়েছেন মার্জিত বান হেয়ারস্টাইল, যার দুই পাশ দিয়ে নেমে আসা ঢেউখেলানো স্ট্র্যান্ডস বাড়িয়ে দিয়েছে নারীত্বের কোমল আবেদন।

গোলাপি গাউনে মোহময়ী নুসরাত ফারিয়া

গাউনের সঙ্গে মিলিয়ে পরেছেন পাথরের স্টেটমেন্ট নেকপিস, যা তার লুককে দিয়েছে রাজকীয় পরিপূর্ণতা। হাতে ঝলমল করছে ব্রেসলেট, ঘড়ি ও আংটি-সব মিলিয়ে যেন এক নিখুঁত আধুনিক রূপকথার দৃশ্য।

গোলাপি গাউনে মোহময়ী নুসরাত ফারিয়া

নুসরাত ফারিয়া আবারও প্রমাণ করলেন, গ্ল্যামার মানে শুধু পোশাক নয়-তা আত্মবিশ্বাসের ভাষা, নিজের ভেতরের শক্তির প্রতিফলন। গোলাপি গাউনে তার এই লুক যেন বলে দেয়, নারীর সৌন্দর্য তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন সে নিজেকে ভালোবাসতে শেখে।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

যে গাউনের প্রতিটি নকশা বলছে পৃথিবী বাঁচানোর কথা

যে গাউনের প্রতিটি নকশা বলছে পৃথিবী বাঁচানোর কথা

লাইফস্টাইল
ফারসি সালোয়ারে স্বস্তিকা, স্মৃতির রঙে মাতলেন অভিনেত্রী

ফারসি সালোয়ারে স্বস্তিকা, স্মৃতির রঙে মাতলেন অভিনেত্রী

ফ্যাশন
ফ্যাশন-স্টাইলে আজও অনন্য সালমান শাহ

ফ্যাশন-স্টাইলে আজও অনন্য সালমান শাহ

ফ্যাশন
করপোরেট অফিস থেকে রুপালি পর্দার আলোয় পরিণীতি

করপোরেট অফিস থেকে রুপালি পর্দার আলোয় পরিণীতি

শুভ-জন্মদিন
কিম কার্দাশিয়ান, যিনি বিতর্ককেও পুঁজিতে পরিণত করেছেন

কিম কার্দাশিয়ান, যিনি বিতর্ককেও পুঁজিতে পরিণত করেছেন

হলিউড
আত্মবিশ্বাস যখন ফ্যাশন হয়ে ওঠে

আত্মবিশ্বাস যখন ফ্যাশন হয়ে ওঠে

বলিউড