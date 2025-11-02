রেট্রো ক্যাট ফোন হাতে ভাবনার স্পুকি গ্ল্যাম
হ্যালোউইনের উৎসব মানেই নানা রঙের সাজ, অভিনব মেকওভার আর ব্যতিক্রমী ভাবনার প্রকাশ। ঠিক সেভাবেই এ বছর নজর কাড়লেন অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনা। তবে তার লুকের মূল আকর্ষণ কেবল পোশাক বা মেকআপ নয়-একটি রেট্রো কর্ডলেস ফোন!
রেট্রো যুগের কথা উঠলেই মনে পড়ে সেই বড় কর্ডওয়ালা টেলিফোন কিংবা ল্যান্ডলাইনের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষার মুহূর্তগুলো। সেই সময়েরই এক আদুরে স্মৃতি, বিড়াল আকৃতির একটি ফোন সেট ভাবনার শৈশবের সঙ্গী ছিল। ছোটবেলার সেই স্মৃতিই এবার জায়গা করে নিয়েছে তার হ্যালোউইন লুকে। ভাবনা নিজেই একে নাম দিয়েছেন ‘ক্যাট ফোন’।
রেট্রো থিমের এই স্পুকি সাজে যেন একেবারে অন্য এক ভাবনা! কালো রঙের লেস ডিটেইলস ও বর্ণিল প্রিন্টে তৈরি পাফড স্লিভ ড্রেসে তার উপস্থিতি একেবারে নজরকাড়া।
ক্রিমি ও শিমারি ফিনিশে গ্ল্যাম মেকওভার, সেমি-স্মোকি চোখের সাজ আর গ্লসি গোলাপি ঠোঁট মিলিয়ে তাঁর লুক যেন রোমাঞ্চ উপন্যাসের পাতায় উঠে আসা কোনো রহস্যময় চরিত্রের মতো।
মাথায় ঝলমলে ক্রাউন, মুখে দুষ্টুমি মেশানো এক্সপ্রেশন, আর হাতে শৈশবের সেই প্রিয় ‘ক্যাট ফোন’ সব মিলিয়ে ভাবনার এই হ্যালোউইন লুক এক কথায় মন্ত্রমুগ্ধকর। যেন অতীতের রেট্রো নান্দনিকতা আর বর্তমানের গ্ল্যাম একসঙ্গে মিলেমিশে গেছে তার ভঙ্গিতে।
এই এক লুকেই ভাবনা যেন জানিয়ে দিলেন সাজ শুধু সৌন্দর্য নয়, এটি স্মৃতিরও প্রকাশ।
জেএস/