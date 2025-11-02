তামান্না ভাটিয়া
রূপ, স্টাইল আর গ্ল্যামারে মুগ্ধতা ছড়ানো এক অধ্যায়
ফিল্মফেয়ারের ডিজিটাল কাভার স্টোরির জন্য এক অনন্য রূপে ধরা দিয়েছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত ফটোশুটের ছবিগুলো যেন গ্ল্যামার, আত্মবিশ্বাস আর সৌন্দর্যের নিখুঁত মিশেল। কেবল পর্দায় নয়, বাস্তব জীবনেও নিজেকে এক সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তামান্না। শিগগিরই তিনি আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন নিজস্ব ফাইন জুয়েলারি ব্র্যান্ড ‘সারাওয়াক’ নিয়ে। এই ফটোশুটের পোশাক ও অলঙ্কারে তার সেই ব্র্যান্ডের ঝলকই যেন প্রতিফলিত হয়েছে।
ফিল্মফেয়ার অক্টোবর সংখ্যার কাভারে তামান্নার উপস্থিতি এক কথায় চমকপ্রদ। সৌন্দর্যের সঙ্গে তার আত্মবিশ্বাস ও ফ্যাশন সেন্স মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক নিখুঁত সমন্বয়। কাভার লুকে তিনি পরেছেন একটি স্ট্র্যাপলেস ড্রেপড মিনি ড্রেস, যার কাটআউট ডিজাইন নজর কেড়েছে তৎক্ষণাৎ।
সেই সঙ্গে গোল্ডেন স্টেটমেন্ট জুয়েলারি যোগ করেছে রাজকীয় ছোঁয়া। ওয়েট হেয়ারস্টাইল আর মিনিমাল মেকআপে তামান্নার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে আরও গভীরভাবে-সরল অথচ মার্জিত।
আরেকটি লুকে দেখা গেছে তাকে উজ্জ্বল সবুজ মোনোক্রম আউটফিটে। রুসড ডিজাইনের টপ ও স্কার্টে ছিল দড়ির মতো স্ট্র্যাপ, যা পুরো সাজে এনেছে নান্দনিক ছোঁয়া। গলায় সোনালি নেকপিস, হাতে স্টেটমেন্ট রিং-সব মিলিয়ে তার এই লুক যেন আধুনিকতার সঙ্গে নারীত্বের কোমল প্রকাশ।
তৃতীয় লুকে তামান্না যেন একেবারে ভিন্ন আবহে হাজির। পাউডার ব্লু টু-পিস ড্রেস সেটে তিনি পরেছেন স্ট্র্যাপলেস বডিকন কোরসেট টপ আর এ লাইন রুসড স্কার্ট।
গলায় একই রঙের স্কার্ফ, সঙ্গে সযত্নে বাঁধা চুল ও দৃষ্টিনন্দন কানের দুল সবকিছু মিলিয়ে স্নিগ্ধ অথচ মোহময় এক সৌন্দর্যের ছাপ রেখেছে এই লুকে। হাতে ব্রেসলেট ও আংটি দিয়ে সাজ সম্পূর্ণ করেছেন তিনি।
প্রতিটি ফ্রেমেই যেন ফুটে উঠেছে তামান্না ভাটিয়ার বহুমাত্রিক সত্তা একদিকে রূপসী তারকা, অন্যদিকে আত্মনির্ভর নারী। তাঁর এই ফটোশুট শুধু ফ্যাশন নয়, আত্মবিশ্বাস ও স্বপ্নপূরণের এক নীরব ঘোষণা।
জেএস/