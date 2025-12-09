শীতের সকালে দৌড়ানো, উপকার নাকি ক্ষতি?

শীতের সকালে দৌড়ানো, উপকার নাকি ক্ষতি?
শীতের ঠান্ডা বাতাস, কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল আর কম তাপমাত্রা এই সব মিলিয়ে অনেকেই দৌড়ানো বন্ধ করে দেন। তবে চিকিৎসক ও ফিটনেস বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক প্রস্তুতি থাকলে শীতকালই হতে পারে দৌড়ানোর সবচেয়ে আদর্শ সময়। কারণ ঠান্ডা আবহাওয়া শরীরকে বেশি সক্রিয় রাখে, বিপাকক্রিয়া ত্বরান্বিত করে এবং মানসিক-শারীরিকভাবে শরীরকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। তাই সঠিক পোশাক পরে, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে দৌড়ালে শীতের সকালের ব্যায়াম হতে পারে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।
শীতে দৌড়ানোর উপকার
- মেটাবোলিজম বাড়ায় ও দ্রুত ক্যালোরি খরচ করে: ঠান্ডায় শরীরকে উষ্ণ রাখতে অতিরিক্ত শক্তি লাগে। ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে ক্যালোরি বেশি খরচ হয়, যা শরীরের চর্বি কমাতে সাহায্য করে।
- মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়: শীতের সকালকে জয় করে দৌড়ানো মানসিকভাবে দৃঢ় হতে সাহায্য করে। এতে আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও মানসিক সহনশীলতা দুটোই বাড়ে।
- হার্ট ও ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়ে: শীতে দৌড়ানোর সময় হৃদপিণ্ড ও ফুসফুস আরও বেশি কাজ করে। এতে রক্তসঞ্চালন ভালো হয়, হার্ট বেশি শক্তিশালী হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে শারীরিক স্ট্যামিনা উন্নত হয়।
- মন ভালো থাকে ও সিজনাল ডিপ্রেশন কমে: ঠান্ডা আবহাওয়ায় বাইরে দৌড়ানোর সময় শরীরে এন্ডোরফিন নিঃসরণ বাড়ে। এর সঙ্গে সকালের আলো ও খোলা বাতাস মিলে মনোমালিন্য দূর করে, ঘুমের মান উন্নত করে এবং মুড ভালো রাখে।
- মনোযোগ ও ফোকাস বাড়ায়: শীতের ঝরঝরে হাওয়া মাথা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। ফলে মনোযোগ, কনসেনট্রেশন ও মানসিক স্বচ্ছতা বাড়ে।
- ঘুম গভীর ও শান্ত হয়: ঠান্ডায় দৌড়ানোর পর শরীর আরাম পায় এবং মানসিক চাপ কমে। এছাড়া দিনের আলোতে থাকা সার্কাডিয়ান রিদম ঠিক রাখতে সাহায্য করে, যা রাতে গভীর ঘুমে সহায়তা করে।
- জয়েন্ট ও মাংসপেশি শক্তিশালী করে: শীতের অনিয়মিত বা নরম মাটিতে দৌড়ালে ছোট ছোট স্ট্যাবিলিটি মাংসপেশিগুলো বেশি কাজ করে। এতে জয়েন্ট শক্তিশালী হয়, ব্যালেন্স উন্নত হয় এবং ইনজুরির ঝুঁকি কমে।
দৌড়ানোর আগে যা অবশ্যই মানতে হবে
- ইনডোরে ওয়ার্ম-আপ করুন: কিছুক্ষণ ডায়নামিক স্ট্রেচ বা হালকা জাম্পিং করে শরীর গরম করুন।
- আবহাওয়া দেখে বের হন: ঘন কুয়াশা, বরফ, বৃষ্টি বা অত্যধিক ঠান্ডার মধ্যে দৌড়ানো বিপজ্জনক।
- পানি পান করতে ভুলবেন না: ঠান্ডায় তৃষ্ণা কম লাগে, তবুও শরীর দ্রুত ডিহাইড্রেট হয়।
- মুখ ঢেকে রাখুন: খুব ঠান্ডা হাওয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হলে স্কার্ফ বা মাস্ক পরুন।
- দিনের আলোতে দৌড়ান: দৃশ্যমানতা ভালো থাকে এবং পিছলে পড়ার ঝুঁকি কমে।
- ভেজা পোশাক বদলান: দৌড়ানোর পর দ্রুত শুকনো পোশাকে পরিবর্তন করুন, যাতে হাইপোথার্মিয়া না হয়।
- হৃদরোগের ঝুঁকি থাকলে সতর্ক থাকুন: দৌড়ানোর গতি হঠাৎ বাড়াবেন না, ধীরে শুরু করে ধীরে বাড়ান।
- শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা থাকলে মুখ ঢেকে দৌড়ান: অ্যাজমা বা ঠান্ডা বাতাসে সংবেদনশীল হলে অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন।
- যদি দৌড়ানোর সময় বুকে ব্যথা, মাথা ঘোরা, হাত-পায়ে অসাড়তা বা শ্বাস নিতে সমস্যা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে থেমে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
শীতের সকাল মানেই দৌড়ানো বন্ধ করার কারণ নয়। বরং সঠিক পরিকল্পনা, উপযুক্ত পোশাক ও সতর্কতা মেনে চললে শীতকাল হতে পারে দৌড়ানোর সবচেয়ে উপকারী মৌসুম। এটি শুধু শরীরচর্চাই নয়; মেজাজ, ঘুম, সহনশীলতা এবং হৃদস্বাস্থ্য সবকিছুরই উন্নতি ঘটায়। তাই ইচ্ছাশক্তিকে সঙ্গী করে একদিন বের হয়ে দেখুন, শীতের সকালের দৌড় আপনার শরীর ও মনকে কতটা নতুন উদ্যমে ভরিয়ে দিতে পারে।
তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
