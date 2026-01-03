শীতে হাতের ত্বক নরম রাখার ঘরোয়া উপায়

শীতে হাতের ত্বক নরম রাখার ঘরোয়া উপায়
অনেক সময় আমরা মুখের ত্বকের যত্নে সময় দেই, কিন্তু হাতের ত্বককে প্রায়ই উপেক্ষা করি। অথচ হাতের ত্বকও ঠিক তেমনই যত্নের প্রয়োজন। ধুলো-ময়লা, ধোয়ার কাজ, ঠাণ্ডা-গরমের প্রভাব সবই হাতের ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ করে তোলে। তবে কিছু সহজ ঘরোয়া উপায় অবলম্বন করলে হাতের ত্বক নরম, মসৃণ এবং উজ্জ্বল রাখা সম্ভব।
লেবু ও মধু প্যাক
লেবু শুষ্ক ও কুঁচকে যাওয়া ত্বক নরম করার পাশাপাশি ত্বক উজ্জ্বল করে। মধু হাতের ত্বককে হাইড্রেটেড রাখে। লেবুর রস ৩ টেবিল চামচ, মধু ২ টেবিল চামচ, বেকিং সোডা ১ চা চামচ। এগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে হাতের তালুতে মাখুন। ২০ মিনিট শুকানোর পর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। নিয়মিত ব্যবহারে হাতের ত্বক মসৃণ ও কোমল হয়ে যাবে। এছাড়া কনুই, হাঁটু ও পায়ের গোড়ালির দাগ দূর করতে লেবু বা লেবুর রসের সঙ্গে চালের গুড়ো মিশিয়ে লাগানো যায়।
আরও পড়ুন:
- এই শীতে বিয়ে করছেন? ঝামেলা এড়ানোর জন্য যা জানা জরুরি
- শীতে শরীর গরম রাখে যেসব খাবার
- শীতের সকালে বাইরে বের হওয়ার আগে যা জানা জরুরি
- শীতে ফিট থাকতে বাইরে নয়, ভরসা রাখুন ঘরোয়া শরীরচর্চায়
দই ও বেসনের কম্বিনেশন
খসখসে হাতের ত্বক নরম করতে দই এবং বেসনের মিশ্রণ খুবই কার্যকর। দই ত্বক মোলায়েম করে আর বেসন ত্বককে উজ্জ্বলতা দেয়। এক বাটিতে নিন ৪ টেবিল চামচ বেসন, ২ টেবিল চামচ দই ভালোভাবে মিশিয়ে হাতে লাগান। ১৫ মিনিট পরে হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।
টমেটো ও লেবুর প্যাক
টমেটো ত্বককে সতেজ রাখে, কিন্তু একা ব্যবহার করলে পুরো কার্যকরী হয় না। তাই লেবুর রস ও সামান্য গ্লিসারিনের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করুন। প্যাকটি হাতের তালুতে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। নিয়মিত ব্যবহারে হাতের ত্বক নরম ও উজ্জ্বল হবে।
জেএস/