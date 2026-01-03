  2. লাইফস্টাইল

শীতে হাতের ত্বক নরম রাখার ঘরোয়া উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩১ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

অনেক সময় আমরা মুখের ত্বকের যত্নে সময় দেই, কিন্তু হাতের ত্বককে প্রায়ই উপেক্ষা করি। অথচ হাতের ত্বকও ঠিক তেমনই যত্নের প্রয়োজন। ধুলো-ময়লা, ধোয়ার কাজ, ঠাণ্ডা-গরমের প্রভাব সবই হাতের ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ করে তোলে। তবে কিছু সহজ ঘরোয়া উপায় অবলম্বন করলে হাতের ত্বক নরম, মসৃণ এবং উজ্জ্বল রাখা সম্ভব।

লেবু ও মধু প্যাক

লেবু শুষ্ক ও কুঁচকে যাওয়া ত্বক নরম করার পাশাপাশি ত্বক উজ্জ্বল করে। মধু হাতের ত্বককে হাইড্রেটেড রাখে। লেবুর রস ৩ টেবিল চামচ, মধু ২ টেবিল চামচ, বেকিং সোডা ১ চা চামচ। এগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে হাতের তালুতে মাখুন। ২০ মিনিট শুকানোর পর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। নিয়মিত ব্যবহারে হাতের ত্বক মসৃণ ও কোমল হয়ে যাবে। এছাড়া কনুই, হাঁটু ও পায়ের গোড়ালির দাগ দূর করতে লেবু বা লেবুর রসের সঙ্গে চালের গুড়ো মিশিয়ে লাগানো যায়।

দই ও বেসনের কম্বিনেশন

খসখসে হাতের ত্বক নরম করতে দই এবং বেসনের মিশ্রণ খুবই কার্যকর। দই ত্বক মোলায়েম করে আর বেসন ত্বককে উজ্জ্বলতা দেয়। এক বাটিতে নিন ৪ টেবিল চামচ বেসন, ২ টেবিল চামচ দই ভালোভাবে মিশিয়ে হাতে লাগান। ১৫ মিনিট পরে হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।

টমেটো ও লেবুর প্যাক

টমেটো ত্বককে সতেজ রাখে, কিন্তু একা ব্যবহার করলে পুরো কার্যকরী হয় না। তাই লেবুর রস ও সামান্য গ্লিসারিনের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করুন। প্যাকটি হাতের তালুতে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। নিয়মিত ব্যবহারে হাতের ত্বক নরম ও উজ্জ্বল হবে।

