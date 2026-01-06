শীতে তাজা মটরশুঁটি সংরক্ষণ করার সহজ উপায়

  2. লাইফস্টাইল

প্রকাশিত: ০২:২০ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি: সংগৃহীত

শীতের মরসুমে মটরশুঁটির স্বাদ ও মান সবথেকে ভালো থাকে। এই সময়ের টাটকা সবুজ মটরশুঁটি মিষ্টি এবং খেতে সুস্বাদু, আবার দামে সাশ্রয়ীও। শুধু স্বাদের জন্য নয়, মটরশুঁটিতে থাকে আয়রন, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ এবং কপার যা শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তাই চাইলে শীতকালের সুস্বাদু এই সবুজ দানা সারা বছর ফ্রেশ রেখে ব্যবহার করা সম্ভব। রইলো টিপস-

মটরশুঁটি বাছাই ও পরিষ্কার করুন: বাজার থেকে নেওয়া মটরশুঁটি প্রথমে খোসা ছাড়িয়ে নিন। এরপর বড়, ছোট এবং নরম দানাগুলো আলাদা করে রাখুন। সংরক্ষণের জন্য সবসময় নরম, টাটকা এবং ভাল মানের মটরশুঁটি বাছাই করুন।

ফুটন্ত পানিতে ব্লাঞ্চ করুন: একটি পাত্রে পানি গরম করুন। পানি ফুটে এলে এতে ২ চা চামচ চিনি দিয়ে দিন। এবার মটরশুঁটি ফুটন্ত জলে দিয়ে ২ মিনিট রাখুন। এটি মটরের রঙ এবং স্বাদ ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

ঠান্ডা পানির শক দিন: ফুটন্ত জলে রাখা মটরগুলো দ্রুত একটি পাত্র ঠান্ডা পানিতে নামিয়ে দিন। এই প্রক্রিয়াটি মটরের রঙ উজ্জ্বল রাখে এবং অতিরিক্ত সেদ্ধ হওয়া আটকায়।

শুকানো ও সংরক্ষণ: মটরগুলো পানি ঝরিয়ে নিন এবং একটি পরিষ্কার কাপড় বা পেপারের ওপর বিছিয়ে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন। পানি পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে একটি বক্সে বা এয়ারটাইট কনটেইনারে রেখে ফ্রিজে সংরক্ষণ করুন।

এভাবে সংরক্ষণ করলে মটরশুঁটির রং, স্বাদ এবং পুষ্টিগুণ একেবারে অটুট থাকে আর বছরের যে কোনো সময় তা ব্যবহার করা যায়।

