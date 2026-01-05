বাঁধাকপি খাওয়ার আগে জানুন ধোয়ার সঠিক নিয়ম

  2. লাইফস্টাইল

বাঁধাকপি খাওয়ার আগে জানুন ধোয়ার সঠিক নিয়ম

প্রকাশিত: ০১:৩৩ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
বাঁধাকপি শীতকালের সহজলভ্য ও পরিচিত একটি সবজি। মাঞ্চুরিয়ান, কোফতা থেকে শুরু করে তরকারি নানান পদেই এর ব্যবহার। কিন্তু এই পরিচিত সবজিটি ঠিকভাবে পরিষ্কার না করলে স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। অনেকেই বাঁধাকপি শুধু বাইরে থেকে ধুয়ে কেটে রান্না করেন, অথচ এর ভেতরের স্তরেই লুকিয়ে থাকে ময়লা, পোকামাকড়, ব্যাকটেরিয়া ও কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ। তাই বাঁধাকপি খাওয়ার আগে সঠিকভাবে পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরি।

বাঁধাকপিকে একটি পরিষ্কার জায়গায় রেখে উপরের দুই থেকে তিনটি পাতা ফেলে দিন। এই পাতাগুলোতেই সাধারণত বেশি ধুলো, ময়লা ও কীটনাশক জমে থাকে। শুধু এই ধাপেই বাঁধাকপির অনেকটা অস্বাস্থ্যকর অংশ দূর হয়ে যায়।

বাঁধাকপি সম্পূর্ণ অবস্থায় ধোয়া যথেষ্ট নয়। এটিকে দুই বা চার টুকরো করে কাটুন, যাতে ভেতরের স্তরগুলো আলাদা হয়। এতে লুকিয়ে থাকা ময়লা ও পোকামাকড় সহজে বের হয়ে আসে।

একটি বড় পাত্রে পরিষ্কার পানি নিন এবং কাটা বাঁধাকপির টুকরোগুলো তাতে ডুবিয়ে দিন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে পাতার ফাঁকে থাকা ময়লা ও ছোট পোকা বেরিয়ে আসে। চাইলে পানিতে সামান্য লবণ দিতে পারেন এটি পোকামাকড় দূর করতে এবং ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ কমাতে সহায়ক। অনেকেই ভিনেগার বা বেকিং সোডা ব্যবহার করেন, যা কীটনাশকের প্রভাব কমাতে সাহায্য করে।

ভেজানোর পর হাত দিয়ে আলতো করে বাঁধাকপির টুকরোগুলো নেড়ে দিন এবং পানি ফেলে দিন। এরপর পরিষ্কার পানি দিয়ে ২–৩ বার ভালোভাবে ধুয়ে নিন।

ধোয়ার পর বাঁধাকপিকে ছাঁকনিতে রাখুন অথবা পরিষ্কার কাপড়ের ওপর ছড়িয়ে দিন, যাতে অতিরিক্ত পানি ঝরে যায়। ভেজা অবস্থায় কাটা বা রান্না করলে খাবারে পানি বেরিয়ে আসে, ফলে স্বাদ ও গঠন দুটোই নষ্ট হতে পারে। বিশেষ করে সালাদের জন্য ব্যবহার করলে পুরোপুরি শুকানো জরুরি।

কেন এত সতর্কতা দরকার?

বাঁধাকপিতে কৃমি ও তাদের ডিম থাকতে পারে। সঠিকভাবে পরিষ্কার না করলে বা গরম পানিতে ভাপ না দিলে এসব ডিম শরীরে প্রবেশের ঝুঁকি থাকে। তাই বাঁধাকপি ভালোভাবে ধুয়ে, প্রয়োজনে গরম ভাপ দিয়ে পরিষ্কারের পর রান্না করাই সবচেয়ে নিরাপদ।

