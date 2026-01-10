শীতকালে রান্নাঘরে তেলাপোকার উৎপাত? জানুন সমাধান
শীত এলেই অনেক পোকামাকড়ের দেখা কমে যায়, তবে তেলাপোকা ঠিকই তাদের টিকে থাকার পথ খুঁজে নেয়। বাইরের ঠান্ডা থেকে বাঁচতে তারা ঘরের উষ্ণ জায়গা বিশেষ করে রান্নাঘরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সিঙ্কের আশপাশ, ক্যাবিনেটের ভেতর কিংবা খাবার সংরক্ষণের জায়গায় হঠাৎ তেলাপোকা দেখা দেওয়া শীতকালে খুবই পরিচিত সমস্যা। এটি যেমন বিরক্তিকর, তেমনি স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণও বটে। শীতের দিনে খাবারের আনন্দ নষ্ট হওয়ার আগেই জেনে নিন রান্নাঘর থেকে তেলাপোকা দূরে রাখার কার্যকর উপায়।
উষ্ণ আশ্রয় ও ঢোকার পথ বন্ধ করুন
শীতকালে তেলাপোকা সাধারণত এমন জায়গা বেছে নেয়, যেখানে উষ্ণতা ও নিরাপত্তা দুটোই থাকে। রান্নাঘরের ক্যাবিনেটের পেছনের ফাটল, সিঙ্কের নিচে পাইপের আশপাশ কিংবা দেয়ালের সংযোগস্থলে থাকা ছোট ফাঁক তাদের পছন্দের আশ্রয়। এসব জায়গা সিলিকন সিল্যান্ট বা ফিলার দিয়ে ভালোভাবে বন্ধ করে দিন।
বিশেষ করে ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ বা চুলার পেছনের অংশে নজর দিন, কারণ এসব জায়গা তুলনামূলক বেশি গরম থাকে। শীতকালে তেলাপোকা কম সক্রিয় থাকায় এই সময়ে তাদের লুকানোর জায়গা বন্ধ করে দিলে তারা নিরাপদ আশ্রয় হারিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।
রাতে সিঙ্ক ও ড্রেন একদম শুকনো রাখুন
ঠান্ডার সময় রান্নাঘরে আর্দ্রতা দীর্ঘক্ষণ থেকে যায়, যা তেলাপোকার জন্য বড় আকর্ষণ। রাতের খাবার শেষে সিঙ্ক ভালোভাবে মুছে শুকিয়ে ফেলুন। কোথাও ধীরে পানি পড়লে তা দ্রুত ঠিক করুন। সপ্তাহে এক–দুবার ড্রেন পরিষ্কার রাখতে গরম পানির সঙ্গে লবণ বা বেকিং সোডা ঢেলে দিতে পারেন। ব্যবহৃত স্পঞ্জ বা ভেজা কাপড় রাতে সিঙ্কের পাশে ফেলে রাখবেন না। পানি ছাড়া তেলাপোকার টিকে থাকা কঠিন আর শীতকালে আর্দ্রতা কমাতে পারলে তাদের উপস্থিতিও অনেকটাই কমে যায়।
প্রাকৃতিক উপায়ে তেজপাতা ও লবঙ্গের ব্যবহার
রাসায়নিক ছাড়াই তেলাপোকা তাড়াতে চাইলে তেজপাতা ও লবঙ্গ হতে পারে ভালো সমাধান। কয়েকটি তেজপাতা গুঁড়া করে শস্যের পাত্র, ড্রয়ার কিংবা রান্নাঘরের অন্ধকার কোণে রেখে দিন। মসলা রাখার তাকের পাশে কয়েকটি লবঙ্গ ছড়িয়ে রাখলেও উপকার পাওয়া যায়। এই উপাদানগুলোর তীব্র গন্ধ তেলাপোকার জন্য বিরক্তিকর, ফলে তারা ওই জায়গা এড়িয়ে চলে। শীতকালে জানালা-দরজা বেশি বন্ধ থাকায় এই গন্ধ দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়, যা এই পদ্ধতিকে আরও কার্যকর করে তোলে।
