হঠাৎ অতিথি? অগোছালো ঘর গুছিয়ে ফেলুন চোখের পলকে
ব্যস্ত জীবনের চাপে প্রতিদিন ঘর পরিপাটি রাখা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু বিপদটা বাঁধে তখনই, যখন কোনো অতিথি হঠাৎই বাসায় আসার কথা জানান। এমন অবস্থায় অগোছালো ঘর নিয়ে দুশ্চিন্তায় না পড়ে অল্প সময়ে ঘরকে পরিপাটি দেখানোর কিছু কার্যকর কৌশল কাজে লাগানো যেতে পারে।
ঘর গুছোনোর শুরুতেই চোখে পড়ে এমন অগোছালো জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলুন। ছড়িয়ে থাকা কাপড় ভাঁজ করার সুযোগ না থাকলে সেগুলো দ্রুত ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে দিন বা একটি ব্যাগে ভরে আলাদা করে রাখুন, যেন বাইরে থেকে সেগুলো নজরে না আসে।
টেবিল, শেলফ বা খোলা জায়গায় রাখা ছোটখাটো জিনিসগুলো একসঙ্গে জড়ো করে নির্দিষ্ট স্থানে সাজিয়ে রাখুন। এতে ঘরের অগোছালো ভাব অনেকটাই কমে যাবে।
অতিথিরা বাসায় ঢুকেই প্রথমে যেদিকে তাকান, সেটি হলো জুতা রাখার স্থান। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা জুতা পুরো ঘরের ছাপ নষ্ট করে দিতে পারে। তাই জুতাগুলো দ্রুত গুছিয়ে তাকের ওপর রাখুন অথবা কাবার্ডে ঢুকিয়ে দিন।
এরপর বাথরুমে নজর দিন। বেসিন, সাবান রাখার জায়গা ও দরজার হাতল ভালোভাবে মুছে পরিষ্কার করুন। অতিথিদের জন্য একটি পরিষ্কার তোয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে ভালো ছাপ পড়ে। বাথরুমে যদি কোনো অস্বস্তিকর গন্ধ থাকে, তাহলে এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করতে পারেন বা পানিতে কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল দিয়ে রেখে দিন, এতে দ্রুত ফ্রেশ ভাব আসবে।
বসার ঘর যেহেতু অতিথিদের সময় কাটানোর প্রধান জায়গা, তাই এই অংশটিকে পরিষ্কার ও ছিমছাম রাখা সবচেয়ে জরুরি। সোফা বা সেন্টার টেবিলের ওপর থাকা অপ্রয়োজনীয় জিনিস একটি ঝুড়িতে ভরে অন্য ঘরে সরিয়ে ফেলুন। খালি ও গোছানো বসার ঘর স্বাভাবিকভাবেই পরিষ্কার দেখায়।
সোফার কুশন ও কভারগুলো হাত দিয়ে ঠিকঠাক করে নিন এবং টেবিলের ওপর একটি সুন্দর ট্রে, ফুলদানি বা সাজানো কোস্টার রাখুন। অল্প সাজেই ঘরের পরিবেশ বদলে যাবে।
সবশেষে ঘরের গুমোট ভাব কাটাতে হালকা সুগন্ধ ব্যবহার করুন। কৃত্রিম স্প্রের পরিবর্তে এসেনশিয়াল অয়েল বেশি কার্যকর ও আরামদায়ক। ডিফিউজারে কয়েক ফোঁটা তেল দিলেই পুরো ঘরে সতেজ সুবাস ছড়িয়ে পড়বে, যা অতিথিদের মনে ভালো অনুভূতি তৈরি করবে। এই সহজ অথচ কার্যকর কৌশলগুলো মেনে চললে অল্প সময়ের মধ্যেই অগোছালো ঘরকে অতিথিদের সামনে পরিপাটি ও মনোরম করে তোলা সম্ভব।
