  2. লাইফস্টাইল

পিরিয়ডের সময় যেসব ভুল এড়িয়ে চলা জরুরি

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
পিরিয়ডের সময় যেসব ভুল এড়িয়ে চলা জরুরি
ছবি: সংগৃহীত

পিরিয়ডের সময় নারীদের শরীরে হরমোনজনিত নানা পরিবর্তন ঘটে, যার প্রভাব পড়ে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর। এই সময় সামান্য অসতর্কতা বা ভুল অভ্যাস থেকেও দেখা দিতে পারে সংক্রমণ, অস্বস্তি কিংবা দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি। অথচ পিরিয়ডকালীন স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে এখনও অনেকের মধ্যেই রয়েছে ভুল ধারণা ও অবহেলা।

ফলে না জেনেই এমন কিছু কাজ করা হয়, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। সুস্থ থাকতে ও অপ্রয়োজনীয় জটিলতা এড়াতে পিরিয়ডের সময় কোন ভুলগুলো থেকে দূরে থাকা জরুরি তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্যাড বা ট্যাম্পন বদলান

একই প্যাড বা ট্যাম্পন দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার করলে সেখানে ব্যাকটেরিয়া জমতে পারে। এর ফলে ইউরিন ইনফেকশন বা ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসের মতো সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই প্রতি ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা অন্তর প্যাড বা ট্যাম্পন পরিবর্তন করাই সবচেয়ে নিরাপদ।

পিরিয়ডের সময় যেসব ভুল এড়িয়ে চলা জরুরি

সুগন্ধিযুক্ত প্রোডাক্ট এড়িয়ে চলুন

রক্তের গন্ধ ঢাকতে অনেকেই সুগন্ধিযুক্ত স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করেন। কিন্তু এতে থাকা ক্যামিক্যাল ত্বকে অ্যালার্জি বা জ্বালাপোড়া তৈরি করতে পারে। তাই সম্ভব হলে গন্ধহীন ও ত্বকবান্ধব প্রোডাক্ট ব্যবহার করুন।

হাত ধোয়ার বিষয়ে অবহেলা নয়

প্যাড বা ট্যাম্পন বদলানোর আগে ও পরে সাবান এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অভ্যাস না থাকলে জীবাণু সহজেই শরীরে ঢুকে বিভিন্ন সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

পিরিয়ডের সময় যেসব ভুল এড়িয়ে চলা জরুরি

পার্সোনাল হাইজিনে বিশেষ নজর দিন

পিরিয়ডের সময় নিয়মিত গোসল করা, গোপনাঙ্গ পরিষ্কার রাখা এবং খুব আঁটসাঁট অন্তর্বাস না পরা জরুরি। এসব বিষয়ে গাফিলতি করলে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

আরও পড়ুন: 

মেনস্ট্রুয়াল প্রোডাক্টের সঠিক যত্ন নিন

যারা মেনস্ট্রুয়াল কাপ ব্যবহার করেন, তাদের জন্য পরিচ্ছন্নতা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবার ব্যবহারের আগে ও পরে কাপ ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে, নইলে ইনফেকশনের আশঙ্কা তৈরি হতে পারে।

পিরিয়ডের নিয়মিত হিসাব রাখুন

মাসিক শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ লিখে রাখা বা ট্র্যাক করা প্রয়োজন। এতে সাইকেল নিয়মিত আছে কিনা, কোনো অস্বাভাবিকতা হচ্ছে কিনা সেগুলো সহজেই বোঝা যায়।

পিরিয়ডের সময় যেসব ভুল এড়িয়ে চলা জরুরি

পর্যাপ্ত পানি পান করুন

এই সময়ে শরীরে পানির চাহিদা বেড়ে যায়। পর্যাপ্ত পানি পান করলে শরীর হাইড্রেটেড থাকে এবং যোনিতে অতিরিক্ত শুষ্কতা বা অস্বস্তি হওয়ার সম্ভাবনাও কমে।

তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টাইমস বাংলা

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

শীতেও শসা খাওয়া নিরাপদ, জানুন সঠিক নিয়ম

শীতেও শসা খাওয়া নিরাপদ, জানুন সঠিক নিয়ম

রক্তে শর্করা ও ব্যথা নিয়ন্ত্রণে ধনিয়া পাতার জাদু

রক্তে শর্করা ও ব্যথা নিয়ন্ত্রণে ধনিয়া পাতার জাদু

শীতে প্রস্রাবের চাপ, লুকিয়ে থাকতে পারে কিডনির সংকেত

শীতে প্রস্রাবের চাপ, লুকিয়ে থাকতে পারে কিডনির সংকেত

শীতে নারীদের হাত-পা কেন পুরুষের তুলনায় বেশি ঠান্ডা হয়?

শীতে নারীদের হাত-পা কেন পুরুষের তুলনায় বেশি ঠান্ডা হয়?

বয়সের প্রভাবে মস্তিষ্কের কোথায় ক্ষয় শুরু হয়

বয়সের প্রভাবে মস্তিষ্কের কোথায় ক্ষয় শুরু হয়

শীতে ঠান্ডা পানি স্বাস্থ্যকর নাকি শুধু স্বস্তির অনুভূতি

শীতে ঠান্ডা পানি স্বাস্থ্যকর নাকি শুধু স্বস্তির অনুভূতি