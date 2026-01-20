আচার দীর্ঘদিন ভালো রাখবেন যেভাবে
মৌসুমি ফল দিয়ে তৈরি নানা স্বাদের আচার তৈরি করা হয়। অনেকেই শখ করে আচার বানিয়ে বছরজুড়ে খেতে ভালোবাসেন। তবে ঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে বয়ামবন্দি অবস্থাতেই আচারের স্বাদ, গন্ধ ও মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে টকজাতীয় ফলে পানি বা বাতাস ঢুকলে ইস্ট ও ছত্রাক জন্মায়, যা পুরো আচারের ক্ষতি করে দেয়।
আসুন জেনে নেওয়া যাক আচার দীর্ঘদিন ভালো রাখতে কীভাবে-
১. বেশি তেল ব্যবহার করুন
আচার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তেল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আচারের ওপর তেলের আস্তরণ থাকলে বাতাস ঢুকতে পারে না। ফলে অক্সিজেনের অভাবে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক জন্মাতে পারে না। বয়ামে রাখার পর তেল কমে গেলে আলাদা করে তেল গরম করে ঠান্ডা করে আবার আচারে যোগ করুন।
২. ফ্রিজে রাখুন
যদি আচার নতুন বানানো হয় এবং দীর্ঘদিন রেখে খাওয়ার পরিকল্পনা থাকে, তাহলে প্রয়োজনে ফ্রিজে রাখতে পারেন। ফ্রিজে রাখলে আচারে জীবাণু বা ছত্রাক জন্মানোর ঝুঁকি কমে যায়, ফলে এর স্বাদ ও মান অনেকদিন ভালো থাকে। বিশেষ করে কম তেল বা কম লবণ দেওয়া আচারের ক্ষেত্রে ফ্রিজে রাখা বেশি নিরাপদ।
৩. ভেজা চামচ নয়
আচার তোলার সময় সবসময় শুকনো ও পরিষ্কার চামচ ব্যবহার করা জরুরি। ভেজা চামচ দিয়ে আচার তুললে তাতে পানি ঢুকে পড়ে, যা খুব দ্রুত ছত্রাক ও ইস্ট জন্মানোর উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই আচারের স্বাদ ও মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই আচার ভালো রাখতে এই বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার।
৪. কাচের বয়ামই সবচেয়ে ভালো
প্লাস্টিকের জারে আচার রাখলে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। কাচের জার বা বয়াম ব্যবহার করুন। এমন জায়গায় রাখুন যেখানে আলো-বাতাস ভালোভাবে পৌঁছায়।
৫. প্রাকৃতিক সংরক্ষক ব্যবহার করুন
আচার তৈরি করার সময় হিং, হলুদ ও মেথি গুঁড়া ব্যবহার করতে পারেন। এই উপাদানগুলো প্রাকৃতিকভাবেই জীবাণু প্রতিরোধে সহায়তা করে এবং আচারের স্বাদ ও গুণমান দীর্ঘদিন ভালো রাখতে সাহায্য করে।
৬. রোদে দিন
মাঝে মাঝে আচারের বয়াম রোদে দিলে ফাঙ্গাস পড়ার আশঙ্কা অনেকটাই কমে যায়। রোদের তাপে ভেতরের অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুকিয়ে যায়, ফলে ছত্রাক জন্মানোর সুযোগ কম থাকে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, বয়ামের ঢাকনা যেন শক্ত করে বন্ধ থাকে, যাতে বাইরে থেকে বাতাস বা ধুলা ঢুকতে না পারে।
৭. ছোট বয়ামে রাখুন
একটি বড় বয়ামে আচার রাখলে বারবার ঢাকনা খোলার কারণে বাতাস ঢুকে ছত্রাক পড়তে পারে। তাই আচার ছোট ছোট বয়ামে ভাগ করে রাখাই ভালো।
আচার ভালো রাখতে শুধু সংরক্ষণ নয়, বানানোর সময়ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা জরুরি। উপকরণ ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিন।
সূত্র: এনডিটিভি ফুড
