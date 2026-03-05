ইফতারে রাখুন পুষ্টিকর তোকমা শরবত
রোজার ইফতারে তৃষ্ণা মেটানো এবং শরীরকে সতেজ রাখা হয়তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে রুচি আর স্বাদের সঙ্গে শরীরকে ঠান্ডা রাখার এক চমৎকার সমাধান হতে পারে রুহ আফজা ও তোকমা শরবত। মিষ্টি এবং হালকা ফ্লেভারে ভরা এই শরবত শুধু তৃষ্ণা মেটায় না, বরং ইফতারের মুহূর্তটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- রুহ আফজা সিরাপ ২-৩ চা চামচ
- ভেজানো তোকমা দানা ১ চা চামচ
- ঠান্ডা পানি বা দুধ ১ গ্লাস
- লেবুর রস স্বাদমতো
- বরফ কুচি প্রয়োজনমতো
- চিনি (ঐচ্ছিক)
যেভাবে তৈরি করবেন
এই শরবত বানানো যায় খুব সহজে। প্রথমে তোকমা দানা ১৫-২০ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর একটি গ্লাসে ঠান্ডা পানি বা দুধ নিন। এর মধ্যে ২-৩ চা চামচ রুহ আফজা সিরাপ ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এবার ভেজানো তোকমা দানা ও লেবুর রস দিয়ে দিন আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। সবশেষে পরিবেশন করুন বরফ কুচি দিয়ে।
