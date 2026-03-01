নারীর মানসিক স্বাস্থ্য, সংসার-প্রত্যাশা ও অদৃশ্য চাপ
বাড়ির ভেতরে যে মানুষটি সবার আগে জেগে ওঠেন, সবার পরে ঘুমান, সবার প্রয়োজনের কথা ভাবেন তিনি অনেক সময় নিজের প্রয়োজনের কথাটি ভুলেই যান। আমাদের সমাজে নারীর ভূমিকা নিয়ে গর্বের কথা বলা হয়, কিন্তু তার মানসিক স্বাস্থ্যের কথা খুব কমই উচ্চারিত হয়। সংসার, সম্পর্ক, সন্তান, সামাজিক মর্যাদা সবকিছুর ভার একসঙ্গে বহন করতে গিয়ে অনেক নারী নীরবে ভেঙে পড়েন। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভেতরে ভেতরে জমে ওঠে অদৃশ্য চাপ।
অদৃশ্য চাপ, কেন ‘অদৃশ্য’?
অদৃশ্য চাপ মানে এমন মানসিক ভার, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু প্রতিদিন অনুভূত হয়। সংসারের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেওয়ার অভ্যাস, সবার মন রক্ষা করার চেষ্টা, নিজের কষ্ট চেপে রেখে হাসিমুখে থাকা- এই চাপগুলোকে আমরা দায়িত্ব বলে স্বাভাবিক করি। কিন্তু দায়িত্ব আর আত্মত্যাগ এক জিনিস নয়। দায়িত্ব ভাগ করা যায়, আত্মত্যাগের অভ্যাস মানুষকে একা করে দেয়।
প্রত্যাশার ফাঁদ
একজন নারীর কাছে সমাজের প্রত্যাশা অনেক। যেমন- সংসার সামলাতে হবে নিখুঁতভাবে, শ্বশুরবাড়ি ও বাবার বাড়ি দু’দিকেই সমান মনোযোগ, কর্মজীবী হলে অফিসে দক্ষতা, বাসায় নিখুঁত গৃহিণী, সন্তান লালনপালনে সর্বোচ্চ ত্যাগ। এই প্রত্যাশাগুলো পূরণ করতে গিয়ে তিনি নিজের ক্লান্তি, হতাশা, অপূর্ণতা লুকিয়ে রাখেন। দীর্ঘদিন এভাবে চলতে থাকলে মানসিক ক্লান্তি জমে গিয়ে ডিপ্রেশন, উদ্বেগ বা আত্মসম্মানহীনতায় রূপ নিতে পারে।
সম্পর্কের ভেতরের চাপ
অনেক নারী সম্পর্কের ভাঙন বা টানাপোড়েনকে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা হিসেবে দেখেন। স্বামী বা সঙ্গীর অবহেলা, মানসিক দূরত্ব বা বিশ্বাসভঙ্গ এসব ঘটনা গভীর মানসিক আঘাত তৈরি করে। কিন্তু সমাজ প্রায়ই বলে, ‘সব সম্পর্কেই সমস্যা থাকে, মানিয়ে নাও।’ এই ‘মানিয়ে নেওয়া’ সংস্কৃতি নারীর মানসিক স্বাস্থ্যের সবচেয়ে বড় শত্রু। কারণ এতে তিনি নিজের কষ্টকে গুরুত্ব দিতে শেখেন না।
কখনও কখনও সম্পর্কের মধ্যে অবমূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রণ, আবেগগত ব্ল্যাকমেইল, পরকিয়ার মতো বিশ্বাসভঙ্গ- এসব ঘটনা নারীর আত্মসম্মানকে ভেঙে দেয়। তিনি ভাবতে শুরু করেন ‘আমি যথেষ্ট ছিলাম না।’ এই আত্মদোষবোধই তাকে একা করে দেয়।
মানসিক স্বাস্থ্যের নীরব লক্ষণ
অনেক নারী নিজের মানসিক ভাঙন বুঝতে পারেন না। যেমন- অকারণ কান্না, অতিরিক্ত রাগ বা চুপ হয়ে যাওয়া, ঘুমের সমস্যা, নিজের পছন্দের কাজ থেকে দূরে সরে যাওয়া, সবসময় অপরাধবোধ- এসব লক্ষণকে অবহেলা করলে সমস্যা গভীর হয়।
অর্থনৈতিক নির্ভরতা ও মানসিক নিরাপত্তাহীনতা
অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল নারীরা অনেক সময় মানসিক নির্যাতন সহ্য করেও সম্পর্ক ছাড়তে পারেন না। কারণ ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, সন্তানের দায়িত্ব, সামাজিক লজ্জা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা শুধু অর্থ উপার্জন নয়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহসও তৈরি করে।
সামাজিক মিডিয়া ও তুলনার চাপ
আজকের যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নতুন এক চাপ তৈরি করেছে। অন্যের সুখী সংসারের ছবি দেখে নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা শুরু হয়। ‘ওরা এত সুখী, আমি কেন নই?’ এই প্রশ্ন আত্মসম্মান কমিয়ে দেয়। বাস্তব জীবনের অসম্পূর্ণতা আর অনলাইন জীবনের সাজানো সুখের ফারাক নারীর মানসিক অস্থিরতা বাড়ায়।
নারীর মানসিক স্বাস্থ্যকে ‘মেজাজ’ বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এজন্য করণীয়-
- তার কথা মন দিয়ে শুনতে হবে
- কষ্টকে ছোট না করতে হবে
- দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে
- তাকে ব্যক্তিসত্তা হিসেবে সম্মান দিতে হবে
- শুধু সংসারের সদস্য নয়, তিনি একজন স্বতন্ত্র মানুষ এই উপলব্ধি জরুরি।
নিজের জন্য কী করবেন?
- নিজের অনুভূতিকে স্বীকার করুন।
- ‘না’ বলতে শিখুন।
- প্রতিদিন কিছু সময় শুধু নিজের জন্য রাখুন।
- প্রয়োজনে কাউন্সেলিং নিন।
- আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করুন।
আমরা নারীদের ছোটবেলা থেকেই শেখাই সহ্য করো, মানিয়ে নাও, সংসার বাঁচাও। কিন্তু আমরা কি শেখাই নিজেকেও বাঁচাও?
একটি সুস্থ সংসার সেটা যেখানে দায়িত্ব ভাগ করা হয়, সম্মান পারস্পরিক হয়, ভালোবাসা নিরাপত্তা দেয়। যেখানে নারী নিজের কষ্ট বললে তাকে দুর্বল বলা হয় না। যেখানে তার স্বপ্নকে অবাস্তব বলা হয় না। নারীর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা মানে পরিবার ভাঙা নয়; বরং পরিবারকে সুস্থ করা। সংসার টিকিয়ে রাখতে গিয়ে যদি একজন মানুষ ধীরে ধীরে ভেঙে পড়েন, তবে সেই সংসারের সাফল্য আসলে ব্যর্থতা।
ভালোবাসা, সম্মান ও সমতা এই তিনটি ছাড়া কোনো সম্পর্ক পূর্ণ হয় না। আর একজন নারী যখন নিজের মানসিক সুস্থতাকে গুরুত্ব দিতে শেখেন, তখন তিনি শুধু নিজেকেই নয়; একটি পুরো পরিবারকে সুস্থ করে তোলেন।
তথ্যসূত্র: সুইসাইড কলব্যাক সার্ভিস, মেন্টাল হেলথ ফাউন্ডেশন (ইউকে)
