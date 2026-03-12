মেরুন শাড়িতে মোহময়ী পূর্ণিমা

মেরুন শাড়িতে মোহময়ী পূর্ণিমা
বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিলারা হানিফ পূর্ণিমা বরাবরই তার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আর পরিমিত রুচির জন্য প্রশংসিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ফ্যাশন সেন্স হয়ে উঠেছে পরিণত ও পরিশীলিত। সম্প্রতি তার একটি সাজ নজর কাড়ছে ভক্তদের, যেখানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার দারুণ মেলবন্ধন দেখা গেছে।
এই লুকে পূর্ণিমাকে দেখা গেছে গাঢ় মেরুন রঙের একটি জমকালো শাড়িতে। শাড়িটির রঙ প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে, কারণ মেরুনের গভীরতা এতে এনে দিয়েছে এক ধরনের রাজকীয় আবহ। শাড়ির বর্ডারজুড়ে রয়েছে সোনালি কাজ, যা পুরো সাজকে দিয়েছে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি আভিজাত্যের ছোঁয়া। আলো পড়লে সেই সোনালি নকশা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ফলে শাড়িটির সৌন্দর্য যেন দ্বিগুণ হয়ে যায়।
শাড়ির আঁচলে থাকা সূক্ষ্ম নকশা এবং কারুকাজ সাজটিকে করেছে আরও দৃষ্টিনন্দন। ঐতিহ্যবাহী ঢঙে পরা এই শাড়ি পূর্ণিমার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গেছে। তার পরিপাটি ভাঁজে পরা শাড়ি পুরো লুকটিকে করেছে সুশৃঙ্খল এবং মার্জিত।
গয়নার ক্ষেত্রেও পূর্ণিমা বেছে নিয়েছেন সংযত কিন্তু ক্লাসিক স্টাইল। গলায় রয়েছে সোনালি নেকলেস, যা শাড়ির সোনালি বর্ডারের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিল তৈরি করেছে। কানে ছোট দুল এবং হাতে সূক্ষ্ম গয়না তার সাজকে দিয়েছে পরিপূর্ণতা। অতিরিক্ত ভারী গয়না ব্যবহার না করে তিনি রেখেছেন পরিমিতির ছাপ, যা পুরো লুককে করেছে আরও এলিগ্যান্ট।
মেকআপেও ছিল স্বাভাবিকতার ছোঁয়া। নিখুঁত বেসের সঙ্গে হালকা আই মেকআপ এবং নরম টোনের লিপস্টিক তার মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। এতে বোঝা যায়, জমকালো পোশাকের সঙ্গে অতিরিক্ত মেকআপ নয়, বরং সংযত সাজই হতে পারে সবচেয়ে আকর্ষণীয়।
চুল রাখা হয়েছে খোলা এবং স্বাভাবিক ঢঙে, যা পুরো লুকে এনে দিয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। তার আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি এবং স্বাভাবিক হাসি এই সাজকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।
সব মিলিয়ে পূর্ণিমার এই লুকটি একদিকে যেমন ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সাজের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি আধুনিক ফ্যাশনের সঙ্গেও দারুণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উৎসব, পারিবারিক অনুষ্ঠান কিংবা বিশেষ আয়োজনে এমন সাজ সহজেই হয়ে উঠতে পারে অনুপ্রেরণা।
পূর্ণিমার এই উপস্থিতি আবারও মনে করিয়ে দেয় সৌন্দর্য কেবল পোশাকে নয়, বরং তা ফুটে ওঠে ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস এবং পরিমিত রুচির সমন্বয়ে।
জেএস/