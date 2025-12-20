  2. সাহিত্য

সিইউকেপি সাহিত্য সম্মাননা পাচ্ছেন ৭ লেখক

ফিচার ডেস্ক
ফিচার ডেস্ক ফিচার ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৪ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
সিইউকেপি সাহিত্য সম্মাননা পাচ্ছেন ৭ লেখক
ফাইল ছবি

সিইউকেপি সাহিত্য সম্মাননা ও অর্থ পুরস্কার-২০২৫ পাচ্ছেন ৭ লেখক। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ১৮ ডিসেম্বর কুমিল্লা কবি পরিষদ পুরস্কৃত লেখকদের নাম ঘোষণা করে।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন- নাটকে ড. মুকিদ চৌধুরী, প্রবন্ধে গাজী আজিজুর রহমান, নজরুল গবেষণায় পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য, কবিতায় ফারুক আহমেদ, ছোটগল্পে ইসরাত জাহান, কবিতায় সালমান হাবীব (উদীয়মান কবি), শিশুসাহিত্যে রাইদাহ গালিবা (মরণোত্তর)।

পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের সম্মাননা ও অর্থ ২৬ ডিসেম্বর রাজধানীর সেগুনবাগিচায় কচিকাঁচা মিলনায়তনে জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে তুলে দেওয়া হবে।

আরও পড়ুন
সেরা লেখক-প্রকাশককে সম্মাননা, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি 
অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার পেলেন মহুয়া রউফ 

এর আগে যাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে, তারা হলেন- কানিজ পারিজাত, ইমরুল ইউসুফ, ফখরুল হাসান, রব্বানী সরকার, মুহাম্মদ শামসুল হক, সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, খান মুহাম্মদ রুমেল, মাইদুর রহমান রুবেল, মোহাম্মদ অলিদ বিন সিদ্দিক তালুকদার, মোবাশ্বিরা নুজহাত তাসনিয়া উপ্তি, প্রিন্স আশরাফ, পিয়ারা বেগম, এস ডি সুব্রত, বকুল আক্তার দরিয়া, সৈয়দ আনোয়ার রেজা, সুলেখা আক্তার শান্তা, লুৎফুর রহমান রাকিব।

এসইউ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বাংলা একাডেমি পরিচালিত ৮ পুরস্কার পেলেন যারা

বাংলা একাডেমি পরিচালিত ৮ পুরস্কার পেলেন যারা

ছোটদের সময় শিশুসাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন ৬ লেখক

ছোটদের সময় শিশুসাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন ৬ লেখক

অনুপ্রাণন লেখক সম্মেলন ও পুরস্কার প্রদান

অনুপ্রাণন লেখক সম্মেলন ও পুরস্কার প্রদান