সিইউকেপি সাহিত্য সম্মাননা পাচ্ছেন ৭ লেখক
সিইউকেপি সাহিত্য সম্মাননা ও অর্থ পুরস্কার-২০২৫ পাচ্ছেন ৭ লেখক। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ১৮ ডিসেম্বর কুমিল্লা কবি পরিষদ পুরস্কৃত লেখকদের নাম ঘোষণা করে।
পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন- নাটকে ড. মুকিদ চৌধুরী, প্রবন্ধে গাজী আজিজুর রহমান, নজরুল গবেষণায় পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য, কবিতায় ফারুক আহমেদ, ছোটগল্পে ইসরাত জাহান, কবিতায় সালমান হাবীব (উদীয়মান কবি), শিশুসাহিত্যে রাইদাহ গালিবা (মরণোত্তর)।
পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের সম্মাননা ও অর্থ ২৬ ডিসেম্বর রাজধানীর সেগুনবাগিচায় কচিকাঁচা মিলনায়তনে জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে তুলে দেওয়া হবে।
এর আগে যাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে, তারা হলেন- কানিজ পারিজাত, ইমরুল ইউসুফ, ফখরুল হাসান, রব্বানী সরকার, মুহাম্মদ শামসুল হক, সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, খান মুহাম্মদ রুমেল, মাইদুর রহমান রুবেল, মোহাম্মদ অলিদ বিন সিদ্দিক তালুকদার, মোবাশ্বিরা নুজহাত তাসনিয়া উপ্তি, প্রিন্স আশরাফ, পিয়ারা বেগম, এস ডি সুব্রত, বকুল আক্তার দরিয়া, সৈয়দ আনোয়ার রেজা, সুলেখা আক্তার শান্তা, লুৎফুর রহমান রাকিব।
