  2. সাহিত্য

অনুপ্রাণন লেখক সম্মেলন ও পুরস্কার প্রদান

সাহিত্য ডেস্ক
সাহিত্য ডেস্ক সাহিত্য ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২৩ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
অনুপ্রাণন লেখক সম্মেলন ও পুরস্কার প্রদান
অনুপ্রাণন গল্প ও গল্পকার সংখ্যা দ্বিতীয় পর্বের মোড়ক উন্মোচন করছেন অতিথিরা

অনুপ্রাণন লেখক সম্মেলন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ২২ নভেম্বর নবীন-প্রবীণ লেখকদের মিলনমেলা বসে জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে। এদিন শিল্প-সাহিত্যের ত্রৈমাসিক অনুপ্রাণনের মোড়ক উন্মোচন, অনুপ্রাণন প্রকাশন থেকে প্রকাশিত ৪টি বইয়ের পাঠ মূল্যায়ন করা হয়। একই সঙ্গে অনুপ্রাণন পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী অনূর্ধ্ব ৪০ বছর বয়সী ১০ তরুণ লেখক-কবির হাতে পুরস্কার ও উপহার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে গান পরিবেশন করে কিরণ সংস্কৃতি সদনের শিশুশিল্পীরা। তারা সূচনা সংগীত হিসেবে পরিবেশন করে ‘বরিষ ধরা মাঝে শান্তিরও বারি/ শুষ্ক হৃদয়ও লয়ে আছি দাঁড়ায়ে’ ও ‘এই পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা-সুরমা নদীতটে/ আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়’ গান দুটি।

স্বাগত বক্তব্যে অনুপ্রাণন সম্পাদক ও প্রকাশক আবু এম ইউসুফ বলেন, ‘২০১২ সালে ত্রৈমাসিক অনুপ্রাণন যাত্রা শুরু করে। ম্যাগাজিনটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম ১০ বছরে আমরা নিয়মিত আয়োজনে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, সমালোচনা ইত্যাদি প্রকাশ করেছি। একাদশ বর্ষে এসে আমরা চিন্তা করি বিশেষ কিছু করার।’

শিল্প-সাহিত্যের ত্রৈমাসিক অনুপ্রাণন সাম্প্রতিকের গল্পকার ও গল্পসংখ্যা দ্বিতীয় পর্বের মোড়ক উন্মোচন করেন পাঁচজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আকিমুন রহমান, আরিফ মঈনুদ্দীন, স.ম. শামসুল আলম, মোজাম্মেল হক নিয়োগী ও মনি হায়দার।

আরও পড়ুন
মীর মশাররফ হোসেনের ১৭৮তম জন্মবার্ষিকী পালন 

সম্প্রতি প্রকাশিত অনুপ্রাণনের চারটি বই নিয়ে আলোচনা করা হয়। কথাসাহিত্যিক নাসিমা আনিস রচিত গল্প সংকলন নির্বাচিত গল্পের আলোচক ছিলেন মাইনুল ইসলাম মানিক। কবি ও প্রাবন্ধিক হাফিজ রশিদ খান রচিত কাব্যগ্রন্থ নারীস্থান ও পার্শ্ববর্তী চিত্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন সালেহ রনক। কথাসাহিত্যিক ইলিয়াস ফারুকী রচিত গল্পগ্রন্থ আগরবাতি ও মৃত্যুর গন্ধর আলোচক সরকার আবদুল মান্নান। কথাসাহিত্যিক উম্মে মুসলিমা রচিত কলাম সংকলন আমার কন্যা যেন থাকে নির্ভয়ে বইয়ের আলোচক ছিলেন ড. সাবিনা ইয়াসমিন।

অনুপ্রাণন তরুণ পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতা-২০২৫ বিজয়ী ১০টি বই নিয়ে আলোচনা হয়। তিন ক্যাটাগরিতে আছে কবিতা, গল্প ও উপন্যাস। তরুণদের ৫টি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন সরদার ফারুক। তরুণদের ৩টি গল্পের বই নিয়ে আলোচনা করেন মামুন মুস্তাফা। তরুণদের ২টি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেন শেখ ফিরোজ আহমদ বাবু। 

অনুষ্ঠানের শেষপ্রান্তে অনুপ্রাণন তরুণ পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সম্মাননা স্মারক, বই ও নগদ অর্থ উপহার দেওয়া হয়। সম্মাননা স্মারক ও উপহার বিজয়ীদের হাতে তুলে দেন প্রকাশকসহ বিশেষ অতিথিরা। কিরণ সংস্কৃতি সদনের শিশুশিল্পীদের হাতে উপহার তুলে দেন প্রকাশক আবু এম ইউসুফ।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন রূপশ্রী চক্রবর্তী। সহযোগী ছিলেন শিখা আক্তার মিতা ও খাইরুন্নাহার তামান্না। সাংস্কৃতিক পর্ব পরিচালনা করেন ড. অনুপম কুমার পাল।

এসইউ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কবিতা-গানের পরশে মুগ্ধময় সন্ধ্যা

কবিতা-গানের পরশে মুগ্ধময় সন্ধ্যা

সেরা লেখক-প্রকাশককে সম্মাননা, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি

সেরা লেখক-প্রকাশককে সম্মাননা, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি

শুরু হচ্ছে ‘সহনশীল রূপান্তর’ শীর্ষক দলীয় শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

শুরু হচ্ছে ‘সহনশীল রূপান্তর’ শীর্ষক দলীয় শিল্পকর্ম প্রদর্শনী