রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড
সেরা লেখক-প্রকাশককে সম্মাননা, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি
শনিবার বিকেলে ‘রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বইশিল্পের সঙ্গে যুক্তদের সন্তানের জন্য ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত রকমারিতে সর্বোচ্চ বিক্রিত বইয়ের ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় ও ক্যারিয়ার-একাডেমিক বিভাগে ৫৬টি পুরস্কার দেওয়া হয়।
রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রকমারি ডটকমের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক জুবায়ের বিন আমিন, সহপ্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক এহতেশামস রাকিব, সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল আনাম এবং রকমারির চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ।
ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয়, ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে প্রথম হন যথাক্রমে ইলমা বেহরোজ, মুহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন, ড. মিজানুর রহমান আজহারি এবং কিউএনএ পাবলিকেশন্স লেখক পরিষদ। প্রথম স্থানে থাকা বইগুলো ‘আমি পদ্মজা’, ‘ব্রেইন ব্যালেন্স ইকুয়াল ব্যাংক ব্যালেন্স’, ‘এক নজরে কুরআন’ এবং ‘জোবায়ের’স জিকে’ (সাধারণ জ্ঞান)।
অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য ঘোষণা আসে অন্যরকম গ্রুপের পক্ষ থেকে। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ জানান, বইশিল্পের পেছনে থাকা কর্মীদের সন্তানের জন্য ‘প্রজেক্ট হাসিমুখ’ নামে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ছাপাখানার শ্রমিক, বাঁধাইকর্মী, টুকরিওয়ালা—বই-সম্পর্কিত সব কর্মীর সন্তানের জন্য বার্ষিক ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হবে।
ফিকশন বিভাগে ৬ জন সেরা লেখক হলেন ইলমা বেহরোজ, সালমা চৌধুরী, সাদাত হোসাইন, রাহিতুল ইসলাম, অন্তিক মাহমুদ, কয়েস সামী, মাসফিক এনাম তূর্য। নন-ফিকশন বিভাগে ৬ জন সেরা লেখক হলেন মুহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন (কোচ কাঞ্চন), মার্ক অনুপম মল্লিক, আসিফ ইকবাল, মহিউদ্দিন আহমদ, সাদাত হোসাইন, কায় কাউস, মনযূর আহমাদ।
ধর্মীয় বিভাগে ৬ জন সেরা লেখক হলেন ড. মিজানুর রহমান আজহারি, আরিফ আজাদ, শায়খ আহমাদুল্লাহ, মিরাজ রহমান, মোহাম্মদ নসরত হোসেন, মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ, অধ্যাপক মফিজুর রহমান। ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে ৬ জন সেরা লেখক হলেন কিউএনএ পাবলিকেশন্স লেখক পরিষদ, জোবায়ের আহমেদ, গাজী মিজানুর রহমান (বিসিএস), মো. আবু বকর সিদ্দিক, উদ্ভাস একাডেমিক অ্যান্ড অ্যাডমিশন কেয়ার, নাহিদ হাসান মুন্না, সাইফুল ইসলাম।
এ ছাড়া ফিকশন বিভাগে ৬টি বেস্টসেলার বই ‘আমি পদ্মজা’, ‘আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে’, ‘শামীম হুসাইন: ফ্রিল্যান্সার গড়ার কারিগর’, ‘শঙ্খচূড় দ্বিতীয় খণ্ড’, ‘তুমি সন্ধ্যা অলকানন্দা’, ‘প্রাক্তন’, ‘ভুল’। নন-ফিকশন বিভাগে ৬টি বেস্টসেলার বই ‘ব্রেইন ব্যালেন্স ইকুয়াল ব্যাংক ব্যালেন্স’, ‘Art of Triumph’, ‘দ্য গ্রোথ কোড’, ‘যদি লক্ষ্য থাকে অটুট’, ‘যেতে যেতে তোমাকে কুড়াই’, ‘জামায়াতে ইসলামী, ইতিহাসের ছিন্নপত্র–তৃতীয় খণ্ড’।
ধর্মীয় বিভাগে ৬টি বেস্টসেলার বই ‘এক নজরে কুরআন’, ‘উমরাহ সফরের গল্প’, ‘মাহে রমজানের সাতাশ আমল’, ‘কথা বলো যয়তুন বৃক্ষ’, ‘উসওয়াতুন হাসানা প্রোডাক্টিভ মুহাম্মাদ (সা.)’, ‘আল কোরআনের বৈজ্ঞানিক তাফসির: সূরা আল বাক্বারা’, ‘দ্য গ্রেট গেইম’। ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে ৬টি বেস্টসেলার বই ‘জোবায়ের’স জিকে (সাধারণ জ্ঞান)’, ‘অভিযাত্রী বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ’, ‘উনিশতম শিক্ষক নিবন্ধন অ্যানালাইসিস’, ‘নেটওয়ার্ক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সহায়িকা’, ‘ছোটদের ইংলিশ থেরাপি’, ‘প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ অ্যানালাইসিস’, ‘বাংলা এ প্লাস–এইচএসসি ২০২৬’।
