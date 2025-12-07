পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের ‘কবর’ কবিতার শতবর্ষ উদযাপন
সপ্তক সাহিত্য চক্রের আয়োজনে মাগুরায় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যিক পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের ‘কবর’ কবিতার শতবর্ষ উদযাপন করা হয়। ৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে দিনব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।
আয়োজনে ছিল কবর কবিতার ওপর প্রবন্ধ পাঠ, কবির জীবনী আলোচনা এবং কবির কবিতা পাঠ। বিকেলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পল্লীগীতি পরিবেশন করা হয়।
অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন জেলা কালচারাল অফিসার পার্থ প্রতিম দাশ, মাগুরা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক। আলোচক ছিলেন গালিব রহমান, চৈতন্য চন্দ্র দাস, সৈয়দ রবিউল আলম, ডা. তপন কুমার রায়। সভাপতিত্ব করেন বিকাশ মজুমদার।
শিকদার ওয়ালিউজ্জামান বলেন, ‘জসীম উদ্দীন আমাদের মাটি ও মানুষের কবি। তিনি মিশে আছেন আমাদের হৃদয়ে। আজ আমরা ‘কবর’ কবিতার শতবর্ষ পালন করছি। আগামীতে ‘নকশীকাঁথার মাঠ’, ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’র শতবর্ষ উদযাপন করবো।’
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এসইউ