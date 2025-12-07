  2. সাহিত্য

পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের ‘কবর’ কবিতার শতবর্ষ উদযাপন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের ‘কবর’ কবিতার শতবর্ষ উদযাপন
পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের ‘কবর’ কবিতার শতবর্ষ উদযাপন, ছবি: জাগো নিউজ

সপ্তক সাহিত্য চক্রের আয়োজনে মাগুরায় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যিক পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের ‘কবর’ কবিতার শতবর্ষ উদযাপন করা হয়। ৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে দিনব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

আয়োজনে ছিল কবর কবিতার ওপর প্রবন্ধ পাঠ, কবির জীবনী আলোচনা এবং কবির কবিতা পাঠ। বিকেলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পল্লীগীতি পরিবেশন করা হয়।

আরও পড়ুন
সেরা লেখক-প্রকাশককে সম্মাননা, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি 
‘সেলিব্রেটিং বাংলাদেশি লিজেন্ডস’ সিরিজে হুমায়ূন আহমেদ

অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন জেলা কালচারাল অফিসার পার্থ প্রতিম দাশ, মাগুরা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক। আলোচক ছিলেন গালিব রহমান, চৈতন্য চন্দ্র দাস, সৈয়দ রবিউল আলম, ডা. তপন কুমার রায়। সভাপতিত্ব করেন বিকাশ মজুমদার।

শিকদার ওয়ালিউজ্জামান বলেন, ‘জসীম উদ্‌দীন আমাদের মাটি ও মানুষের কবি। তিনি মিশে আছেন আমাদের হৃদয়ে। আজ আমরা ‘কবর’ কবিতার শতবর্ষ পালন করছি। আগামীতে ‘নকশীকাঁথার মাঠ’, ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’র শতবর্ষ উদযাপন করবো।’

মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এসইউ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমির হেমন্তসন্ধ্যা

চর্যাপদ সাহিত্য একাডেমির হেমন্তসন্ধ্যা

অনুপ্রাণন লেখক সম্মেলন ও পুরস্কার প্রদান

অনুপ্রাণন লেখক সম্মেলন ও পুরস্কার প্রদান

কবিতা-গানের পরশে মুগ্ধময় সন্ধ্যা

কবিতা-গানের পরশে মুগ্ধময় সন্ধ্যা