চট্টগ্রামে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি
চট্টগ্রামে সাংবাদিক হোসাইন জিয়াদ, ক্যামেরাপার্সন মো. পারভেজ রহমান ও গাড়ি চালক মাহাবুব আলমের ওপর হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে চট্টগ্রাম টেলিভিশন রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক (সিটিআরএন)। রোববার (৫ অক্টোবর) বিকেলে নগরীর জামালখানে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে এই বিক্ষোভ সমাবেশ হয়।
সমাবেশে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে করে হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়। বক্তারা বলেন, সাংবাদিকদের ওপর হামলা গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের অপচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়।
এসময় সাংবাদিকরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হামলাকারীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানান।
নেতারা আরও বলেন, এর আগেও বেশ কয়েকবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান পরিচালনার সময় সংবাদ সংগ্রহে গেলে সাংবাদিকরা দুর্বৃত্তের হামলার শিকার হয়েছেন। এ ধরনের ঘটনা চলমান থাকলে গণমাধ্যমকর্মীরা পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হবেন, যা মুক্ত সাংবাদিকতা ও গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ।
বক্তারা আরও বলেন, সাংবাদিকরা সবসময় সমাজের অসঙ্গতি, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে কলম ধরেন এবং জনগণের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরেন। অথচ বারবার দেখা যাচ্ছে, জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে সাংবাদিকরা সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তের দ্বারা হামলার শিকার হচ্ছেন। ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, একটি প্রভাবশালী চক্র সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখিয়ে সত্য প্রকাশ ঠেকাতে চায়।
প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।
সংগঠনের সদস্য আরিচ আহমদের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম আহ্বায়ক একে আজাদের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিএমইউজে) সভাপতি মো. শাহনেওয়াজ, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) সাবেক সাধারণ সম্পাদক ম. সামসুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ, সাংবাদিক গোলাম মাওলা মুরাদ, শাহনেওয়াজ রিটন, আলমগীর সবুজ, তৌহিদুল ইসলাম, আলিউর রহমান, ফখরুল ইসলাম, হাজেরা শিউলি, এমদাদুল হক, সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ, আকরাম হোসাইন, শফিক আহমদ সাজিব, আবির, কাইয়ুমসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
