গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের ১৩ প্রস্তাব বাস্তবায়নে উদ্যোগ

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের ১৩ প্রস্তাব বাস্তবায়নে উদ্যোগ
গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের আশু করণীয় ২৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৩টি প্রস্তাব আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম।
তিনি বলেছেন, আমাদের মন্ত্রণালয়ের সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা আছে। মোট ২৩টি প্রস্তাবনা ছিল আশু করণীয়, যেটা এই সরকারের যে সময়সীমা আছে এর মধ্যে করা সম্ভব। আমাদের মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে পর্যালোচনা করে মন্ত্রণালয়ে যারা আছেন আমলা এবং কর্মকর্তা মিলে পর্যালোচনা করে ১৩টি প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। শিগগিরই আপনারা দেখতে পাবেন।
রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) শফিকুল কবির মিলনায়তন আয়োজিত এক মিট দ্য রিপোর্টার্সে এসব কথা বলেন তিনি।
মাহফুজ আলম বলেন, এগুলো খুব বড় কিছু, এ রকম না। কিন্তু আমাদের সময়সীমা আগে ছিল ৩ মাস, এখন আছে এক মাস। কারণ এই জিনিসগুলো কেবিনেটেই করতে হবে অথবা নীতিমালা প্রণয়ন করে করতে হবে। যেগুলো নভেম্বরে পরে আর করতে পারব না। কারণ নভেম্বরে ক্যাবিনেট মিটিং ক্লোজ হয়ে যাবে। এরপরে নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নেবে। আইন প্রণয়নের যেই জায়গাগুলো আছে সেগুলোই আগামী মাসের মধ্যে সমাধান করতে চাই। আর যেগুলো আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনার মাধ্যমে করা সম্ভব, সেগুলো আমরা করে ফেলব।
ওয়ান মিডিয়া, ওয়ান হাউজ করতে পারলে ভালো হতো জানিয়ে তিনি বলেন, বিশেষ করে যেটা করে যেতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো সেটা হচ্ছে ‘ওয়ান হাউস ওয়ান মিডিয়া’। এটা আমরা করতে পারি না। এটা করার জন্য অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। কারণ এটার সাথে অনেক কিছু ইনভল্ভ, অনেক মালিকানা থেকে শুরু করে আরও বিষয়গুলো ইনভল্ভ আছে।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ, ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকন, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল প্রমুখ।
এনএইচ/এমআরএম/এএসএম