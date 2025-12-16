বিভক্তির আক্রোশ নয়, দেশপ্রেমের ঐক্য চাই: সিইউজে
রাজনৈতিক বিভক্তিকে ঘিরে আক্রোশ নয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশপ্রেমী শক্তিকে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (সিইউজে)।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সিইউজের উদ্যেগে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানোর কর্মসূচিতে এমন আহ্বান জানানো হয়।
মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এই শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে সকাল দশটায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হন সিইউজে নেতারা। চট্টগ্রামে কর্মরত সাংবাদিকরাও এতে যোগ দেন। এরপর সিইউজে সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে শহীদ মিনারের পাদদেশে সংক্ষিপ্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সিইউজের সিনিয়র সহ-সভাপতি স ম ইব্রাহীম, অর্থ সম্পাদক সোহেল সরওয়ার, নির্বাহী সদস্য আহসান হাবিবুল আলম, সদস্য শফিকুল ইসলাম, শ্যামল নন্দী, সাংবাদিক আনিসুজ্জামান দুলাল, রাজু চৌধুরী, আবির চক্রবর্তী, গাজী গোফরান প্রমুখ।
এ সময় চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী দেশের সর্বস্তরের মানুষের নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়নের স্বার্থে জাতীয় ঐক্যের তাগিদ দেন। তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন তখনই পূরণ হবে, যখন মুক্তিযুদ্ধের মতো বৈষম্যমুক্তি ও জাতীয় স্বার্থে ইস্পাত কঠিন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।
সিইউজের সিনিয়র সহ-সভাপতি স ম ইব্রাহিম বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে। আগামীর বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায়ও গণমাধ্যমের নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকা রাখার পরিবেশ থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
এমডিআইএইচ/কেএসআর