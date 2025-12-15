সাংবাদিকদের টিকটকে কনটেন্ট তৈরির কর্মশালা
সাংবাদিকদের জন্য টিকটকে কনটেন্ট তৈরির কর্মশালার আয়োজন করেছিল প্রযুক্তি সাংবাদিকদের সংগঠন টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশ (টিএমজিবি)। আজ (১৫ ডিসেম্বর) সোমবার সকালে রাজধানীর মহাখালির রাওয়া কনভেনশন সেন্টারের একটি হলে ছিল এই আয়োজন।
টিএমজিবির সদস্য সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত এ বিশেষ কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেন জনপ্রিয় সামাজিকমাধ্যম টিকটকের কনটেন্ট টিমের সদস্যরা। কর্মশালায় টিকটকে অ্যাকাউন্ট তৈরি, কেন এই প্ল্যাটফর্মে কনটেন্ট তৈরি করা প্রয়োজন, কীভাবে সঠিক ও উন্নতমানের কনটেন্ট তৈরি করা যায়, এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পরে সাংবাদিকদের হাতে-কলমে কনটেন্ট তৈরির প্রক্রিয়া দেখান প্রশিক্ষকরা। তারা বলেন, টিকটকে প্রকাশ করা মানসম্মত কনটেন্ট যথাযথ নিয়মে আপলোড করলে তা বহুগুণ কার্যকর এবং প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।
কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য দেন টিএমজিবি সভাপতি মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীন। তিনি বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমশিল্প দ্রুত বদলে যাচ্ছে, যেখানে সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও উপস্থাপনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের সংবাদকর্মীদেরও এসব মাধ্যমে দক্ষ হয়ে ওঠা জরুরি। এতে তারা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাংবাদিকতা করতে পারবেন।’ তিনি মনে করেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সাংবাদিকতার পরিধি বাড়াতে টিকটকের মতো মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন টিএমজিবির সাধারণ সম্পাদক মুরসালিন হক জুনায়েদসহ সংগঠনটির নির্বাহী কমিটির বেশ কজন ও সাধারণ সদস্যরা। এ ধরনের প্রশিক্ষণ-কর্মশালা সময়োপযোগী ও কার্যকর বলে উল্লেখ করেন অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা।
