সাংবাদিকের মোটরসাইকেলে ধাক্কা, প্রতিবাদ করায় হামলা-হত্যার হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
ভুক্তভোগী সাংবাদিক রাকিব হাসান

রাজধানীর কল্যাণপুরে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এক সাংবাদিকের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয় বেপরোয়া গতির একটি অটোরিকশা। প্রতিবাদ করলে ওই অটোরিকশার চালক কবির হোসেন (৩৭) উল্টো ভুক্তভোগী সাংবাদিকের ওপর চড়াও হন। তাকে প্রাণনাশের হুমকিও দেন। ভুক্তভোগী সাংবাদিকের নাম রাকিব হাসান (৩৫)। তিনি অনলাইন নিউজপোর্টাল জাগো নিউজে কর্মরত।

একপর্যায়ে কৌশলে রাকিব হাসানকে সেখানকার একটি বস্তিতে নিয়ে দলবদ্ধভাবে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হত্যার উদ্দেশে মারপিটসহ প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। মিরপুর থানায় ভুক্তভোগীর করা মামলায় ওই অটোরিকশাচালকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনা হয়েছে।

এ ঘটনায় অটোরিকশাচালক কবির হোসেনের নামোল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা ৪-৫ জনকে আসামি করে মিরপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে এ বিষয়ে জানতে মিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) একাধিকবার ফোনকল করলেও তার সাড়া পাওয়া যায়নি।

জানতে চাইলে মিরপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) মিজানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিষয়টি আমার নলেজে নেই। আমি থানায় খোঁজ নিচ্ছি। ওসির সঙ্গে কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জানাচ্ছি।’

মামলার অভিযোগে সাংবাদিক রাকিব হাসান জানান, সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৫টার দিকে মোটরসাইকেলযোগে যাওয়ার পথে মিরপুর মডেল থানাধীন কল্যাণপুর নতুন বাজার চৌরাস্তার মোড়ে যানজটে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। এসময় বেপরোয়া গতির একটি অটোরিকশা পেছন দিক থেকে এসে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে রাকিব হাসান মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে বাম হাতসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত পান।

পরে আসামির কাছে ধাক্কা দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি অকথ্য ভাষায় ভুক্তভোগীকে গালিগালাজ করতে থাকেন। প্রতিবাদ করলে আসামি কৌশলে তাকে টেনেহিঁচড়ে কল্যাণপুর নতুন বাজার ৮নং পোড়া বস্তির ভেতরে নিয়ে অন্যায়ভাবে আটক রাখেন। সেখানে আসামি কবিরসহ অজ্ঞাতনামা ৪-৫ জন দলবদ্ধভাবে হাতে লোহার রড, চাপাতি, ধারালো চাকু, লাঠিসোঁটা নিয়ে হত্যার উদ্দেশে তাকে অতর্কিতভাবে এলোপাথাড়ি মারপিট করে আহত করেন।

এসময় মো. মিরাজ (২৫) নামে একজন পথচারী ভুক্তভোগীকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে আসামিরা তাকেও মারপিট করে আহত করেন। বিষয়টি তখনই মিরপুর মডেল থানা পুলিশকে জানালে পুলিশের একটি টহল টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আসামিকে আটক করে। এসময় অজ্ঞাতনামা আসামিরা পালিয়ে যান।

মামলার অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, আসামিরা পালিয়ে যাওয়ার সময় ভুক্তভোগীকে পরবর্তীতে সুযোগ পেলে প্রাণনাশের ভয়ভীতি ও হুমকি দেন। এরপর ভুক্তভোগী ও পথচারীকে পুলিশ ও স্থানীয়রা আহত অবস্থায় উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেন।

