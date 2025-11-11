এসএসসি-এইচএসসির ৩৭ কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দিলো ডিআরইউ
সংগঠনের সদস্য সন্তানদের মধ্যে ২০২৫ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) এবং ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান করেছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে ডিআরইউর শফিকুল কবির মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে ৩৭ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে এসএসসির ২৩ ও এইচএসসির ১৪ কৃতী শিক্ষার্থী রয়েছে। এসময় তাদের হাতে ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়।
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি আবু সালেহ আকনের সভাপতিত্ব ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ও বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন এসবিএসি ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোখলেছুর রহমান।
কৃতী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ, জাতির উন্নয়নের চালিকাশক্তি। তোমাদের শুধু জিপিএ-৫ অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে নৈতিকতা, মানবিকতা, দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। তোমরা নিজেরা আলোকিত হলে তবেই পরিবার, সমাজ ও দেশ আলোকিত হবে।
তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ভালোভাবে খেলাপড়া করলে জীবনে সফলতা আসবেই।
ইঞ্জিনিয়ার মোখলেছুর রহমান বলেন, সাংবাদিকেরা দেশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছেন। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের অনেক সুযোগ রয়েছে। আমি আশা করবো জাতির বিবেক হিসেবে সাংবাদিকেরা দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে।
তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরাই দেশের ভবিষ্যৎ। আগামীর বাংলাদেশ কেমন হবে তা নির্ভর করছে আজকের শিক্ষার্থীদের ওপর। তাদের সঠিক শিক্ষা ও গাইডলাইন দিতে পারলে বাংলাদেশ সঠিক পথে এগোবে।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিআরইউয়ের কল্যাণ সম্পাদক রফিক মৃধা।
