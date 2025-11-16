নগদ-ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেলেন ২৭ সাংবাদিক
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) ঘোষিত নগদ-ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন মোট ২৭ সাংবাদিক। প্রিন্ট, অনলাইন, টেলিভিশন ও রেডিওর মোট ২৪টি ক্যাটাগরিতে দেওয়া হয়েছে এ পুরস্কার। প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে রিপোর্টের মান, অনুসন্ধানী শক্তি, উপস্থাপন ও পাঠক-দর্শক প্রভাব বিবেচনায় বিজয়ীদের নির্বাচিত করে জুরি বোর্ড।
রোববার (১৬ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।
ডিআরইউ-নগদ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নগদের চেয়ারম্যান কায়জার আহমেদ চৌধুরী ও প্রশাসক মো. মোতাছিম বিল্লাহ। উপস্থিত ছিলেন জুরি বোর্ডের প্রধান শামসুল হক জাহিদ, ডিআরইউর সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ মাইনুল হাসান সোহেল।
পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন
প্রিন্ট ও অনলাইন ক্যাটাগরি
মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে পুরস্কার বিজয়ী হয়েছেন জাগো নিউজ২৪.কম এর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন (সালাহ উদ্দিন জসিম)। তার রিপোর্ট ছিল ‘বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর পর সনদ নিয়ে টানাটানি।’ শিক্ষায় পেয়েছেন দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এর সাজ্জাদুর রহমান, স্বাস্থ্য ক্যাটাগরিতে ডেইলি সান এর রফিকুল ইসলাম। বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে দৈনিক আমার দেশ এর এম এ নোমান। আর্থিক খাত (ব্যাংক–বিমা–পুঁজিবাজার)– যুগ্ম বিজয়ী হলেন- দৈনিক আমাদের সময় এর জিয়াদুল ইসলাম এবং দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার মো. শাখাওয়াত প্রিন্স। অপরাধ ও আইনশৃঙ্খলা – যৌথ বিজয়ী দ্য ডেইলি স্টার এর দীপন নন্দী এবং দ্য ডেইলি স্টার এর মো. শরিফুল ইসলাম। আইসিটি ক্যাটাগরিতে দৈনিক কালবেলার হারুন আর রশিদ (শেখ হারুন)।
রাজনীতি–প্রশাসন–বিচার–নির্বাচন কমিশন ক্যাটাগরিতে দৈনিক সমকাল এর মো. আবু সালেহ রনি। ক্রীড়া ক্যাটাগরিতে সকাল-সন্ধ্যা ডটকম এর মো. রাহেনুর ইসলাম। কৃষি ও পরিবেশ ক্যাটাগরিতে দৈনিক দেশ রূপান্তর এর মো. শওকত আলী (পলাশ)। নারী–শিশু–মানবাধিকার ক্যাটাগরিতে ঢাকা পোস্ট এর মো. জসীম উদ্দীন। সুশাসন ও দুর্নীতি (অনুসন্ধানী) ক্যাটাগরিতে ডেইলি সান এর এহসানুল হক জসীম, নগরীর সমস্যা–সম্ভাবনায় দ্য ডেইলি স্টার এর হেলিমুল আলম বিপ্লব এবং বৈদেশিক সম্পর্ক (কূটনীতি–জনশক্তি) ক্যাটাগরিতে কালের কণ্ঠ পত্রিকার শামসুল হক মোহাম্মদ মিরাজ (মিরাজ শামস)।
টেলিভিশন ও রেডিও
স্বাস্থ্য ও সেবা খাতে ডিবিসি নিউজ এর শাহ মো. রাশেদুর রহমান (শাহ ইমন), বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে মাছরাঙা টেলিভিশনের আবু জাহেদ মুহম্মদ সেলিম, আর্থিক খাত (ব্যাংক, বিমা ও পুঁজিবাজার)-এ যমুনা টেলিভিশন এর আলমগীর হোসেন, অপরাধ ও আইনশৃঙ্খলায় ডিবিসি নিউজের রাজিব ঘোষ, রাজনীতি, প্রসাশন, বিচার ও নির্বাচন কমিশন ক্যাটাগরিতে চ্যানেল ২৪ এর মো. ইমদাদুল হক (ইমদাদ হক)।
কৃষি ও পরিবেশ ক্যাটগরিতে যুগ্ম বিজয়ী ডিবিসি নিউজ এর মো. ইউসুফ আলী এবং যমুনা টেলিভিশন এর সুশান্ত সিনহা। নারী, শিশু ও মানবাধিকার ক্যাটাগরিতে একাত্তর টেলিভিশন এর শাহনাজ শারমীন, সুশাসন ও দুর্নীতি (অনুসন্ধানী) ক্যাটাগরিতে বৈশাখী টেলিভিশন এর মেহ্দী আজাদ মাসুম।
এছাড়া বিশেষ পুরস্কার (প্রিন্ট মিডিয়া, অনলাইন, টেলিভিশন, রেডিও সবার জন্য উন্মুক্ত) দুই ক্যাটাগরির মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার বিজয়ী হলেন ডেইলি সান এর মৌসুমী ইসলাম এবং সামগ্রিক অর্থনীতি ক্যাটাগরিতে দৈনিক রূপালী বাংলাদেশ এর হাসান আরিফ।
এসব পুরস্কারের সম্মানী হিসেবে প্রত্যেকে মূল্যমান ৫০ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সনদপত্র পেয়েছেন।
