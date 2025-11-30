  2. গণমাধ্যম

উৎসবমুখর পরিবেশে ডিআরইউয়ের ভোটগ্রহণ চলছে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৬ এএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
উৎসবমুখর পরিবেশে ডিআরইউয়ের ভোটগ্রহণ চলছে
ভোট দিতে সকাল থেকেই কেন্দ্রে আসতে থাকেন ভোটাররা

ঢাকায় কর্মরত পেশাদার সংবাদকর্মীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ডিআরইউর নসরুল হামিদ মিলনায়তনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

সরজমিন সকাল থেকেই কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি দেখা গেছে। প্রার্থীরাও উৎসবমুখর পরিবেশে একে অন্যের কাছে নিজের জন্য ভোট চাচ্ছেন।

কোন পদে কে লড়ছেন:
সভাপতি পদে (১টি পদ) প্রার্থীরা হলেন আবু সালেহ আকন, মো. রোকন-উজ-জামান, মুরসালিন নোমানী এবং তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু। সহ-সভাপতি পদে (১টি পদ) লড়ছেন হালিম মোহাম্মদ ও মেহদী আজাদ মাসুম।

উৎসবমুখর পরিবেশে ডিআরইউয়ের ভোটগ্রহণ চলছে

সাধারণ সম্পাদক পদে (১টি পদ) প্রার্থীরা হলেন মাহমুদুল হাসান, মঈনুল আহসান, এবং মাইনুল হাসান সোহেল। যুগ্ম সম্পাদক পদে (১টি পদ) মো. জাফর ইকবাল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। অর্থ সম্পাদক পদে (১টি পদ) প্রার্থীরা হলেন-নিয়াজ মাহমুদ সোহেল ও সাখাওয়াত হোসেন সুমন।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে (১টি পদ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আকতারুজ্জামান, এম এম জসিম, মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ (মেজবাহ), সাঈদ শিপন, সোলাইমান সালমান, ও সুশান্ত কুমার সাহা। দপ্তর সম্পাদক পদে (১টি পদ) মো. রাশিম (রাশিম মোল্লা) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

নারী বিষয়ক সম্পাদক পদে (১টি পদ) প্রার্থীরা হলেন জান্নাতুল ফেরদৌস পান্না ও নার্গিস জুঁই। প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মিজান চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। তথ্য প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দেলোয়ার হোসেন মহিন এবং মাহমুদ সোহেল। ক্রীড়া সম্পাদক পদের জন্য লড়ছেন ওমর ফারুক রুবেল ও মাকসুদা লিসা।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মনোয়ার হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। আপ্যায়ন সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা হলেন আমিনুল হক ভূইয়া, মো. ছলিম উল্লাহ, মো. সলিম উল্লা (এস ইউ সেলিম)। কল্যাণ সম্পাদক পদে রফিক মৃধা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

উৎসবমুখর পরিবেশে ডিআরইউয়ের ভোটগ্রহণ চলছে

এছাড়া, কার্যনির্বাহী সদস্য (৭টি) পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আল-আমিন আজাদ, আলী আজম, মাহফুজ সাদি (মো. মাহফুজুর রহমান), মো. আব্দুল আলীম, মো. আকতার হোসেন, মো. মাজাহারুল ইসলাম, মো. রেজাউর রহিম, মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন, সুমন চৌধুরী এবং সৈয়দ আখতার সিরাজী।

এবারের ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এম এ আজিজ। নির্বাচনে মোট ভোটার ১৯৫২ জন।

জানা গেছে, ঢাকায় কর্মরত পেশাদার সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে। ডিআরইউ একটি স্বাধীন ও অরাজনৈতিক সংগঠন- যা সংবাদকর্মীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করে। প্রতি বছর ৩০ নভেম্বর এর কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এনএইচ/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।