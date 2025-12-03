‘বিএআরএফ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ এর জন্য প্রতিবেদন আহ্বান

‘বিএআরএফ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ এর জন্য প্রতিবেদন আহ্বান
কৃষি বিষয়ক লেখালেখিতে উৎসাহিত করতে ‘বিএআরএফ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ চালু করেছে বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএআরএফ)।
সম্প্রতি খামারবাড়ির একটি হলরুমে অনুষ্ঠিত সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিএআরএফ সভাপতি রফিকুল ইসলাম সবুজের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কাওসার আজমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে সংগঠনের অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার পাঁচজনকে ‘বিএআরএফ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং টেলিভিশনে কর্মরত সাংবাদিকদের কাছ থেকে কৃষি বিষয়ক প্রতিবেদন আহ্বান করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে চলতি ২০২৫ সালের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রকাশিত বা প্রচারিত প্রতিবেদনসমূহ থেকে নিরপেক্ষ বিচারকদের মূল্যায়নে সেরা প্রতিবেদন পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এক বা একাধিক উপদেষ্টা, খাত সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতিতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার হিসেবে নগদ ৩০ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হবে। প্রতিবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ২০ ডিসেম্বর।
নিয়মাবলী
১. মোট ৫ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হবে।
২. ১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদন অ্যাওয়ার্ডের জন্য ই-মেইলে জমা দিতে হবে।
৩. সিরিজ প্রতিবেদন ব্যতীত একজন একাধিক প্রতিবেদন জমা দিতে পারবেন না।
৪. প্রিন্ট ও অনলাইনের ক্ষেত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের ই-পেপার কপি এবং অনলাইন লিঙ্ক জমা দিতে হবে। মেইলে বিষয় লিখতে হবে: ‘বিএআরএফ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’।
৫. টেলিভিশন প্রতিবেদনের লিংক প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট টেলিভিশনের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল/ফেসবুক পেজের হতে হবে।
৬. পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি রঙিন ছবিসহ রিপোর্টারের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত জমা দিতে হবে।
৭. যথাযথ নিয়মে জমা দেওয়া প্রতিবেদনগুলো বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএআরএফ) কর্তৃক মনোনীত বিচারকমণ্ডলী মূল্যায়ন করবেন এবং এ বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। প্রত্যেক বিচারক পৃথকভাবে প্রতিটি প্রতিবেদন যাচাইয়ের পর, সর্বোচ্চ গড় নম্বরের ভিত্তিতে বিচারকমণ্ডলীর সভায় চূড়ান্ত বিজয়ী নির্ধারিত হবে।
ডকুমেন্টসসহ প্রতিবেদন পাঠানোর মেইল—[email protected]
যেকোনো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন—০১৮৬৮৪১৩৫৯৫ (কাওসার আজম, সাধারণ সম্পাদক, বিএআরএফ) এবং +৮৮০১৯৭৯৮৮১১৩৩ (ফারুক আহমাদ আরিফ, দপ্তর সম্পাদক, বিএআরএফ)।
এনএইচ/এমএমকে/এএসএম