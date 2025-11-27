ডিআরইউ ক্রীড়া উৎসবে ৪ পুরস্কার পেলেন জাগো নিউজের সাঈদ শিপন

ডিআরইউ ক্রীড়া উৎসবে ৪ পুরস্কার পেলেন জাগো নিউজের সাঈদ শিপন
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) আয়োজিত ভিসতার সহযোগিতায় ভিসতা-ডিআরইউ ক্রীড়া উৎসব-২০২৫ এর চারটি ইভেন্টে পুরস্কার পেয়েছেন জাগো নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সাঈদ শিপন। এর মাধ্যমে এবারের আয়োজনে এককভাবে সব থেকে বেশি পুরস্কার পেলেন তিনি।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) ডিআরইউ শফিকুল কবির মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসবের পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট ও উপহার তুলে দেওয়া হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী। বিশেষ অতিথি ছিলেন পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান ভিসতার ডিরেক্টর (করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড পিআর) এফ এম ইকবাল-বিন আনোয়ার ডন।
ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান।
মাসব্যাপী এবারের আয়োজনে পুরুষ সদস্যরা ৯টি, নারী সদস্যরা ৩টি ও স্টাফরা ১টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। পুরুষ সদস্যদের দাবা, ক্যারম (একক ও দ্বৈত), অকশন ব্রিজ, কলব্রিজ, অ্যাথলেটিকস ২০০ মিটার, সাঁতার, আর্চারি ও শ্যুটিংয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রদান করা হয়।
নারী সদস্যদের শ্যুটিং, লুডু ও ক্যারম এককে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স দেওয়া হয়। অপরদিকে স্টাফদের আর্চারিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স দেওয়া হয়।
পুরুষ সদস্যদের ৯টি ইভেন্টের মধ্যে ৪টি ইভেন্টে পুরস্কার পেয়েছেন জাগো নিউজের সাঈদ শিপন। এর মধ্যে ক্যারম (দ্বৈত) চ্যাম্পিয়ান, ক্যারম (একক) রানার্সআপ এবং দাবা ও অকশন ব্রিজে তৃতীয় স্থান অধিকার কারেন তিনি। ক্যারম দ্বৈতে (পুরুষ) সাঈদ শিপনের সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রথম হয়েছেন রফিক রাফি (সময়ের আলো)। আর অকশন ব্রিজে সাঈদ শিপনের সঙ্গে জুটি বেঁধে তৃতীয় হয়েছেন এনায়েত শাওন (কালবেলা)।
পুরস্কার বিজয়ী অন্যদের মধ্যে রয়েছেন- দাবায় প্রথম রাশেদুর রহমান (বাংলাদেশ প্রতিদিন), দ্বিতীয় তপন বিশ্বাস (জনকণ্ঠ), ক্যারম এককে (পুরুষ) প্রথম মো. ফারুক আলম (আলোকিত বাংলাদেশ), তৃতীয় মো. সাজ্জাদ হোসাইন (জিটিভি)। ক্যারম দ্বৈতে (পুরুষ) দ্বিতীয় মীর মোস্তাফিজুর রহমান (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস) ও মো. আরিফুল ইসলাম (ডেইলি সান), তৃতীয় আবদুল হাই তুহিন (সংবাদ প্রতিদিন) ও এম এম জসিম (জনকণ্ঠ)। অকশন ব্রিজ প্রথম সৈয়দ শুকুর আলী শুভ (বাসস) ও অমিতোষ পাল (সমকাল), দ্বিতীয় শওকত আলী খান লিথো (বাংলাদেশ পোস্ট) ও সমীর কুমার দে (ইত্তেফাক)।
কলব্রিজে প্রথম দেলোয়ার হোসেন মহিন (২৪ বাংলাদেশ), দ্বিতীয় আবু সালেহ আকন (নয়া দিগন্ত), তৃতীয় ইকরামুল কবীর টিপু (প্রতিদিনের সংবাদ)। অ্যাথলেটিকসে (২০০ মিটার) প্রথম মো. মাঝহারুল ইসলাম (ইনডিপেনডেন্ট টিভি), দ্বিতীয় কবির হোসেন (কালবেলা), তৃতীয় জিএম মোস্তফা (ফ্রিল্যান্স), সাঁতারে প্রথম মো. মাঝহারুল ইসলাম (ইনডিপেনডেন্ট টিভি), দ্বিতীয় জাফর ইকবাল (সংগ্রাম) তৃতীয় তারিকুল ইসলাম মাসুম (চ্যানেল আই)।
আর্চারিতে প্রথম আবু হোরায়রা তামিম (এনিগমা টিভি), দ্বিতীয় রাশেদুর রহমান (বাংলাদেশ প্রতিদিন), তৃতীয় তানভীর আহমেদ (বাংলানিউজ২৪ডটকম)। শ্যুটিংয়ে (পুরুষ) প্রথম তারিকুল ইসলাম মাসুম (চ্যানেল আই), দ্বিতীয় মাহমুদুল করিম চঞ্চল (আজকের পত্রিকা), তৃতীয় তানভীর আহমেদ (বাংলানিউজ২৪.কম)।
ক্যারম এককে (নারী) প্রথম শিউলী বেগম (নাহিদ শিউলী) (নিউজ ২৪), দ্বিতীয় সামিনা খাতুন রশ্নি (ফ্রিল্যান্স), তৃতীয় শামসুন্নাহার বিনু (বিটিভি)। লুডুতে (নারী) প্রথম শিউলী বেগম (নাহিদ শিউলী) (নিউজ ২৪), দ্বিতীয় মাকসুদা লিসা (ভয়েস অব এশিয়া), তৃতীয় জান্নাতুল ফেরদৌস পান্না (সাপ্তাহিক পঙক্তি)। শ্যুটিংয়ে (নারী) প্রথম নাদিয়া শারমিন (একাত্তর টিভি), দ্বিতীয় নাজনীন আক্তার লাকী (সারাবাংলা ডটনেট), তৃতীয় শাহনাজ শারমীন (একাত্তর টিভি)।
ডিআরইউ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্চারিতে প্রথম মো. গোলাম কিবরিয়া (হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা), দ্বিতীয় মো. ফিরোজ হাওলাদার (অফিস সহকারী), তৃতীয় বাপ্পী খান (আইটি কর্মকর্তা)।
