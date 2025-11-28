  2. গণমাধ্যম

নারী সাংবাদিকদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ডিআরইউ

প্রকাশিত: ০১:৫৮ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) নারী সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর মিরপুর ১৩ নম্বরে পাথওয়ে ড্রাইভিং স্কুল মিলনায়তনে এ আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) নীলিমা আখতার এবং প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।

প্রথম দফায় প্রায় ৪০ জন নারী সাংবাদিক এ প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন। পরবর্তীতে ডিআরইউ’র পুরুষ সদস্যদেরও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। ডিআরইউ ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পাথওয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। মাসব্যাপী চলবে এ কর্মসূচি।

অনুষ্ঠানে নীলিমা আখতার বলেন, দক্ষতা উন্নয়নমূলক যেকোনো প্রশিক্ষণ মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। গণপরিবহনে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাংবাদিকদের ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে। ডিআরইউ’র এ উদ্যোগকে তিনি সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেন।

প্রধান উপ-প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, নারীদের উৎসাহিত করার মতো উদ্যোগ খুব একটা দেখা যায় না। ডিআরইউ’র এ পদক্ষেপ নারীদের ড্রাইভিং পেশায় আগ্রহী করবে এবং ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। তিনি জানান, যেকোনো কল্যাণমূলক উদ্যোগে তিনি ডিআরইউ’র পাশে থাকবেন।

পাথওয়ের নির্বাহী পরিচালক মো. শাহিন বলেন, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ডিআরইউ’র সঙ্গে কাজ করা তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। নারী সাংবাদিকদের পাশাপাশি ভবিষ্যতে পুরুষ সদস্যদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকন বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা এখন দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন করছেন। ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ তাদের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় করবে।

ডিআরইউ সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল বলেন, এ প্রশিক্ষণ নারী সদস্যদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলবে এবং মানসিক দৃঢ়তা বাড়াবে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে নারীরা ড্রাইভিংয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন।

গবেষণায় দেখা যায়, নারী চালকদের কারণে দুর্ঘটনাও কম হয়ে থাকে। এ ধরনের কর্মসূচি সাংবাদিকদের জন্য অব্যাহত থাকবে বলে জানান মাইনুল হাসান সোহেল।

ডিআরইউ নারীবিষয়ক সম্পাদক রোজিনা রোজী বলেন, নারী সদস্যদের জন্য এই ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ শুধু একটি কোর্স নয়—এটি তাদের স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস ও পেশাগত সক্ষমতা বাড়ানোর বাস্তব পদক্ষেপ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, দক্ষ হয়ে ওঠা নারী সদস্যরা ভবিষ্যতে অন্যদের জন্যও অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়াবেন।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয় এবং ডিআরইউ স্মরণিকা উপহার দেওয়া হয়।

