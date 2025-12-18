মা হারালেন জাগো নিউজের মাহবুব আলম রনী
অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমের নিউজ এডিটর মাহবুব আলম রনীর মা রোকেয়া বেগম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ভোরের দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।
রোকেয়া বেগম চার ছেলে ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। সাংবাদিক মাহবুব আলম তার ছোট ছেলে। রোকেয়া বেগম ডায়াবেটিসসহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন।
মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার সাতঘরিয়া কবরস্থানে আজ বাদ জোহর জানাজা শেষে দাফন করা হবে।
এর আগে ২০১৪ সালে রোকেয়া বেগমের স্বামী মো. ইউনুস মিয়া ও ২০২০ সালে মেজ ছেলে আবুল কাশেম শাহীন ইন্তেকাল করেন।
মাহবুব আলম রনীর মায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছে জাগো নিউজ পরিবার। জাগো নিউজের সম্পাদক কে. এম. জিয়াউল হক মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।
এমআরএম/এমএস