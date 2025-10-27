  2. বিবিধ

‘গার্ডিয়ান অব দ্য আর্থ অ্যাওয়ার্ড’ পেলো গণ উন্নয়ন কেন্দ্র

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
উত্তরাঞ্চলের চরাঞ্চলভিত্তিক মানুষের উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও টেকসই পরিবর্তনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘গার্ডিয়ান অব দ্য আর্থ’ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) ঢাকার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। এতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের পাঁচটি দেশের বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রুনাই দারুস সালামের রাষ্ট্রদূত হাজী হারিস বিন হাজী ওথমান।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস সালাম।

এ সময় তিনি এই অর্জনকে উত্তরাঞ্চলের চরবাসীর প্রতি জিইউকে’র দীর্ঘদিনের অঙ্গীকার ও নিবেদনের স্বীকৃতি হিসেবে উল্লেখ করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় বাংলাদেশের খ্যাতনামা অভিনেত্রী জয়া আহসানসহ দেশি ও বিদেশি আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে।

