সেরা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেল দারুননাজাত একাডেমি
দেশের সেরা উদীয়মান প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেয়েছে আরবি ও ইংরেজি ভার্সন মাদরাসা দারুননাজাত একাডেমি। আইইএলটিএস প্রিপারেশন অ্যান্ড স্ট্যাডি অ্যাবরোড এলইসি লিমিটেডের জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে এ স্বীকৃতি অর্জন করলো প্রতিষ্ঠানটি।
১৫ নভেম্বর সকালে দারুননাজাত একাডেমির উদ্যোগে প্রকাশিত বার্ষিকী ২০২৫-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এ অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়। একাডেমির সভাপতি ব্যারিস্টার এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান খানের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন এলইসি অ্যাবরোড লিমিটেডের ম্যানেজার এইচআর অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস হাসনাত ইবনে শওকত।
দারুননাজাত একাডেমির ইনচার্জ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, সিইও নাজমুল ইসলাম এবং প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা সম্মাননা গ্রহণ করেন। দুই বছর ধরে একাডেমিক লেখাপড়ার পাশাপাশি কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসসহ নানা বিষয়ে প্রশংসনীয় সাফল্যের কারণেই দারুননাজাত একাডেমি এ স্বীকৃতি অর্জন করেছে বলে জানান এলইসি অ্যাবরোড লিমিটেডের কর্ণধার আবদুল্লাহ আল মিজান।
সেরা উদীয়মান প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিকে দেশ-জাতির সেবা ও শিক্ষার অবারিত নতুন এক সুযোগ হিসেবে দেখছেন প্রতিষ্ঠানটির সিইও নাজমুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘দেশের সেরা উদীয়মান প্রতিষ্ঠান হতে পারাটা আমাদের জন্য দারুণ সম্মান ও গর্বের। গত দুই বছরে দারুননাজাত একাডেমি লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রায় পঞ্চাশের অধিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।’
তিনি বলেন, ‘ফার্স্ট জাবির ইবনে হাইয়ান আইসিটি-সায়েন্স অলিম্পিয়াড অ্যান্ড ডিজিটাল এক্সিবিশন, ফার্স্ট ইংলিশ কার্নিভাল, ম্যাথ কার্নিভাল, ডিজিটাল আর্ট প্রদর্শনী, ফার্স্ট অ্যারাবিক অ্যান্ড ইংলিশ স্পিকিং কম্পিটিশন, ডিজিটাল আর্ট প্রদর্শনী, ইবনে সিনা বিজ্ঞান মেলা, ফার্স্ট অ্যারাবিক অ্যান্ড ইংলিশ স্পিকিং বি অ্যান্ড ভোকাবিউলারি কম্পিটিশনসহ নানা আয়োজন ছিল আমাদের।’
দারুননাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আ খ ম আবুবকর সিদ্দীকের তত্ত্বাবধানে ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দারুননাজাত একাডেমির যাত্রা। প্লে থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর এক ক্লাস করে বাড়ছে। করা হবে আলিম (একাদশ) পর্যন্ত। আরবি ও ইংরেজি ভার্সনের পাশাপাশি আছে স্বতন্ত্র হিফজুল কুরআন বিভাগ।
