গান, র্যাম্প শোয়ের মধ্যদিয়ে ই-ক্লাবের ফ্যামিলি নাইটস
বিমোহিত বাঁশির সুর, ফ্যাশন র্যাম্প শো আর সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যদিয়ে উদ্যাপিত হলো বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় নিবন্ধিত উদ্যোক্তাদের প্ল্যাটফর্ম অন্ট্রোপ্রেনার্স ক্লাব অব বাংলাদেশের (ই-ক্লাব) ফ্যামিলি নাইটস।
গতকাল ১৪ নভেম্বর (শুক্রবার) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশান সেলিব্রিটি হলে ই-ক্লাবের সদস্য, উদ্যোক্তা ও পরিবার নিয়ে এই মিলনমেলা ও আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করা হয়।
এ আয়োজনে অংশ নেন দেশের পাঁচ শতাধিক নিবন্ধিত সদস্য, স্বনামধন্য উদ্যোক্তা, শিল্পী ও খেলোয়ার। অনুষ্ঠানে ফ্যাশন র্যাম্প শো উপস্থাপন করেন জনপ্রিয় ফ্যাশন ডিরেক্টর বুলবুল টুম্পা ও তার টিম। আসর মাতিয়ে রাখতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী দিলশাদ নাহার কণা। অতিথিদের জন্য ছিল ঐতিহ্যবাহী মেজবান ডিনার।
আয়োজনের আহ্বায়ক ফাহমিদা আহমেদ ও সহ-আহ্বায়ক আব্দুর রহমান নিপু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ই-ক্লাব প্রেসিডেন্ট মো. কামরুল হাসান, সেক্রেটারি জেনারেল মো. সোলাইমান আহমেদ জিসান, ডিরেক্টর এস এম মাহমুদ শারাফাত ও মেম্বারশিপ ডিরেক্টর অবনী আহমেদ প্রমুখ।
উল্লেখ্য, প্রায় সাত শতাধিক নিবন্ধিত উদ্যোক্তার সমন্বয়ে গঠিত ‘ই-ক্লাব’ ২০১৭ সাল থেকে উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ক্লাবটি ‘ভিন্নতা’, ‘প্রসার’, ‘ইনভেস্টমেন্ট নেস্ট’, ‘বন্ধন’ প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ, নেটওয়ার্কিং, ব্র্যান্ডিং, মেন্টরশিপ, বিনিয়োগ, বিজনেস কনসালটেশন, মার্কেট এক্সপোজার, রিসার্চ ও পলিসি অ্যাডভোকেসি, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ইয়ুথ লিডারশিপ, কর্পোরেট কোলাবোরেশন, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট, গ্লোবাল কানেকশন ও ইন্টারন্যাশনাল পার্টনারশিপের মতো বহুমাত্রিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করছে।
এমআই/আরএমডি