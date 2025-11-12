কুমিল্লা সেনানিবাসে বিএনসিসির আন্তঃরেজিমেন্ট ফায়ারিং প্রতিযোগিতা

কুমিল্লা সেনানিবাসে বিএনসিসির আন্তঃরেজিমেন্ট ফায়ারিং প্রতিযোগিতা
কুমিল্লা সেনানিবাসে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (বিএনসিসি) আন্তঃরেজিমেন্ট/উইং ফায়ারিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ময়নামতি রেজিমেন্টের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় রবি ও সোমবার (৯ ও ১০ নভেম্বর) এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
ফায়ারিং প্রতিযোগিতায় মহাস্থান রেজিমেন্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রমনা রেজিমেন্ট রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
ফায়ারিংয়ে পুরুষদের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ফায়ারার নির্বাচিত হয়েছেন ক্যাডেট ল্যান্স কর্পোরাল নাবিল মাহমুদ (রমনা রেজিমেন্ট)। মহিলাদের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ফায়ারার হয়েছেন ক্যাডেট আফরা রুমালী তন্নী (মহাস্থান রেজিমেন্ট)।
প্রতিযোগিতায় বিএনসিসির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু সঈদ আল মসউদ ক্যাডেটদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরে তিনি উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন।
বুধবার (১২ নভেম্বর) কুমিল্লা ময়নামতি রেজিমেন্টের রেজিমেন্ট কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদুল হাসান প্রিন্সের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিএ