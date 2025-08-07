  2. জাতীয়

রোগী-সাংবাদিকদের ভোটের ব্যবস্থা করা হবে: ইসি সানাউল্লাহ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩২ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ

হাসপাতালে ভর্তি থাকা অসুস্থ ব্যক্তি ও সাংবাদিকদের জন্য ভোটের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) নবম কমিশন সভা শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

সাংবাদিকদের ভোটের ব্যবস্থা কী হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা আলোচনা করছি, দেখা যাক কী করা যায়। বর্তমান আইনে আমাদের চারটা ক্যাটাগরি আছে, যেখানে সংবাদকর্মীদের কথাটা নাই। কিন্তু আপনারা ডেফিনেটলি ইলেকশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

তিনি বলেন, এর বাইরেও অনেকে আছেন যারা ইলেকশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন ধরেন অবজারভাররা ইলেকশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেবা প্রদানকারী সংস্থা, সরকারি কর্মচারী নয় কিন্তু সেবা সেবা দিচ্ছেন তারাও সম্পৃক্ত। এর বাইরেও আমরা আলোচনা করেছি, আমাদের হাসপাতালে প্রচুর রোগী থাকে, তারা তো বাংলাদেশে এখনো ভোট দিতে পারেন না।

আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, আমরা কোনো ব্যবস্থা করতে পারি কি না, অন্ততপক্ষে পাইলট আকারে। একটা দুইটা হাসপাতালে আমরা শুরু করতে পারি কি না এগুলো নিয়ে আমরা ভাবছি। দেখা যাক কতদূর যেতে পারি।

