জেনেভা ক্যাম্পে অভিযানে সেনাবাহিনী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৭ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে মাদক কারবারি ও সন্ত্রাসীদের ধরতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে অভিযান শুরু করেছে যৌথ বাহিনী। সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ৮টা ২০ মিনিট থেকে এ অভিযান শুরু হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া সেনা কর্মকর্তা জানান, মাদক কারবারিরা তাদের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। আজকের অভিযানে মাদক কারবারি ও সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনা হবে। এছাড়া অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারেও অভিযান চলমান রয়েছে।

এর আগে আজ সোমবার বিকেল ৪টার পর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় দেশীয় অস্ত্রসহ দুজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। তারা হলেন- ফয়সাল ও সেলিম। তারা স্থানীয় মাদক কারবারি।

পুলিশের অভিযান শেষে মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এসিডি) জুয়েল রানার জানান, মাদক কারবারিরা আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। অভিযানে দুজনকে আটক করা হয়েছে।

জেনেভা ক্যাম্পে শীর্ষ মাদক কারবারিরা মাদকের স্পট দখলে নিতে গত কয়েকদিন ধরে ভয়াবহ সংঘর্ষে জড়িয়েছে। মাদক কারবারকে কেন্দ্র করে একের পর এক ককটেল বিষ্ফোরণ ঘটছে। মুহুর্মুহু গুলির ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

