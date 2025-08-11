মঙ্গলবার ড. ইউনূসকে স্বাগত জানাবেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আগামীকাল মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল ৯টায় পুত্রাজায়ার পারদানা পুত্রা ভবনে স্বাগত জানাবেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।
এ সময় দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হবে এবং প্রধান উপদেষ্টা প্যারেড পরিদর্শন করবেন।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার সোমবার রাতে এ তথ্য জানান।
আরও পড়ুন
তিনি জানান, প্যারেড পরিদর্শন শেষে প্রধান উপদেষ্টা মঞ্চে যাবেন, এ সময় তাকে মালয়েশিয়ান প্রতিনিধিদলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। পরে তিনি ও তার প্রতিনিধিদল মালয়েশিয়ার সমকক্ষদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।
আবুল কালাম আজাদ মজুমদার আরও জানান, বৈঠক শেষে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে ১১টার মধ্যে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন। বাংলাদেশ টেলিভিশন সরাসরি সংবাদ সম্মেলনটি সম্প্রচার করবে।
এমইউ/বিএ/এমএস