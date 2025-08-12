  2. জাতীয়

ফটিকছড়ি

পুলিশ পরিচয়ে অপহরণ, ৪৫ ঘণ্টা পর কিশোর সাজু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
পুলিশ পরিচয়ে অপহরণ, ৪৫ ঘণ্টা পর কিশোর সাজু উদ্ধার

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার নলুয়াপাড়া এলাকায় সাজু কুমার ত্রিপুরা (১৭) নামের এক কিশোর অপহরণের ৪৫ ঘণ্টা পর উদ্ধার হয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেলে চোখ বাঁধা অবস্থায় একটি প্রাইভেটকারে করে এনে তাকে ভূজপুর বাসস্ট্যান্ডে ফেলে রেখে যায় অপহরণকারীরা।

এর আগে শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে উপজেলার হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের রাঙ্গাপানি নলুয়াপাড়া এলাকায় অপহরণের এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা গেছে, সাজু ওই এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে একটি মুদি দোকান পরিচালনা করতেন। সেদিন রাতে পুলিশের পোশাক পরিহিত তিন অজ্ঞাত যুবক দোকান খুলতে বলেন। পরে তাদের মধ্যে একজন সাজুকে বাইরে ডেকে নিয়ে যায় এবং জোরপূর্বক একটি সাদা রঙের প্রাইভেটকারে তুলে নিয়ে যায়।

২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও সাজুর কোনো সন্ধান না পেয়ে পরিবার ভূজপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পরে পুলিশ বিভিন্ন সূত্র ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে উদ্ধার অভিযান চালায়।

এ বিষয়ে জানতে ভূজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে মোবাইল ফোনে তিনি বলেন, অপহরণের পর থেকেই আমরা বিভিন্ন সোর্স ও প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছিলাম। অবশেষে সোমবার বিকেলে ফটিকছড়ি বিবিরহাট বাসস্ট্যান্ডে চোখ বাঁধা অবস্থায় সাজুকে গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে রেখে যায় অপহরণকারীরা। অপরাধীরা কোনোভাবেই ছাড় পাবে না।

উদ্ধার হওয়া সাজু কুমার সাংবাদিকদের বলেন, আমাকে ৭-৮ জন লোক চোখ ও হাত-পা বেঁধে একটি ঘরে ঝুলিয়ে রেখেছিল। দুই দিন কিছু খেতে দেয়নি। পানি চাইলে খাল থেকে পানি এনে দেয়, বাধ্য হয়ে সেই নোংরা পানি পান করেছি। আজ (সোমবার) বিকেলে চোখ বাঁধা অবস্থায় একটি প্রাইভেটকারে করে এনে বাসস্ট্যান্ডে ফেলে রেখে যায়।

এমআরএএইচ/এমআইএইচএস/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।