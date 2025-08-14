তেজগাঁওয়ে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৫৯

তেজগাঁওয়ে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৫৯
রাজধানীর তেজগাঁও বিভাগের অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বুধবার (১৩ আগস্ট) এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলার আসামি, তদন্তাধীন মামলার আসামি, সাজাপ্রাপ্ত আসামি, মাদক কারবারি, পেশাদার সক্রিয় ছিনতাইকারী, চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত চিহ্নিত ও অভ্যাসগত অপরাধী।
তেজগাঁও বিভাগের বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, তেজগাঁও বিভাগের ছয়টি থানার নিয়মিত টহল টিম ও বিশেষ টিম এ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
আদাবর থানা সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার (১২ আগস্ট ) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অত্র থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- মো. সজিব হোসেন শান্ত (২১), মো. আবদুল্লা (১৯), মো. হৃদয় ইসলাম (১৮)।
অন্যদিকে ডিএমপির মোহাম্মদপুর থানা সূত্রে জানা যায়, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে পেশাদার মাদক কারবারিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৭ জনকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
গ্রেফতাররা হলেন- নাজিম (২২), এ এম আবদুর রশীদ (৪৭), হৃদয় হোসেন (২০), শাকিল (২২), আকাশ ওরফে পিচ্চি সোহেল (২২), হৃদয় (২০), রাজিব (২২), রনি (২৩), কাজী মহিদ আহমেদ টিটু (৩৫), মহির উদ্দিন (২৩), মুন্না (২০), ওয়াহিদ (২৭), বকুল (৫০), মো.চান (২৪), হোসেন আলী (৩৫), মির্জা আহমেদ আলী (৪৯), মাসুদ (৩০)।
তেজগাঁও থানা সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অত্র থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- মো. জনি (২৭), মো.লিটন (১৮), মো. শরীফ মোল্লা (৪০), মো. জামাল (৫০), মো. মনির (২২), মো. সোহাগ মিয়া (৩২), মো.নাজমুল (১৯), মো.সাকিব (২০), মো.রায়মন (২৬), মো. আব্দুর রহমান (১৯), মো.সোহেল হোসেন (২১), মো.তুহিন (১৮), মো.মেহেদী হাসান (২১), মো.আরিফ গাজী (২৩), মো. আকাশ (২২), মো. খায়রুল (২৫), মো. রুবেল (২৮), মো.মুহিন (১৫), মো. মিঠু (২৩), মো.নাইম ইসলাম (১৯), মো. নাজমুল হোসেন (১৭), মো. জনি ইসলাম (১৮), মো.সুমন (২০), মো. মামুন হাসান (২০), মো.রিপন (৩৪), মো. সুজন (২৬), মো.ফারুক (৫০), সুবেল মিয়া (২৪), শুভ কুমার দাশ (২১), সোহান গাজী (১৯)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অত্র থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান হতে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- মো. পাখি মন্ডল (৩২), মো. আলাউদ্দিন (৫৬), মো. বাবুল (৫৮), মো. সুমন আলী (২৭)।
অন্যদিকে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ চারজন গ্রেফতার করে। গ্রেফতাররা হলেন- মনির (২৫), পলাশ (২২), রনি (২০), নাহিদ মাহমুদ (৩০)। হাতিরঝিল থানা পুলিশ মো. জুয়েল (৩০) নামে একজনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
কেআর/এমকেআর/এএসএম