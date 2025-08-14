  2. জাতীয়

রাজধানীতে স্বামীর ওপর অভিমানে নারীর ‘আত্মহত্যা’

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১০ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানার শামীম সরণি এলাকায় সৈয়দা ফাহমিদা তাহমিন কেয়া (৩০) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে তিনি গলায় ফাঁস দিয়া আত্মহত্যা করেছেন।

বুধবার (১৩ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঘটনা ঘটে।

কেয়ার বাবা সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, আমরা জানতে পেরেছি কেয়া গলায় ফাঁস দিয়েছে। পরে তাকে উদ্ধার করে অচেতন অবস্থায় প্রথমে বিআরবি হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। সেখানে রাত সাড়ে ৩টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর ওপর অভিমান করে নিজরুমে সিলিংফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে কেয়া আত্মহত্যা করেছে।

তাদের গ্রামের বাড়ি নরসিংদীর রায়পুরা থানার খাকচক এলাকায়। সৈয়দা ফাহমিদা তাহমিন কেয়া শেরেবাংলা নগর থানার শামীম সরণি এলাকায় স্বামীর সঙ্গে থাকতেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

