৭ বাংলাদেশিসহ ১১৫ অভিবাসীকে ফেরত পাঠালো মালয়েশিয়া

৭ বাংলাদেশিসহ ১১৫ অভিবাসীকে ফেরত পাঠালো মালয়েশিয়া
ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহজুড়ে মালয়েশিয়ার পাইনঅ্যাপল টাউন ইমিগ্রেশন ডিপো বিভিন্ন দেশের আটক মোট ১১৫ জন বিদেশি নাগরিককে নিজ দেশে প্রত্যাবাসন করেছে।
দেশটির ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গেছে, প্রত্যাবাসন করা ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন মিয়ানমারের ৮০ জন, ইন্দোনেশিয়ার ১১ জন, ভারতের ১০ জন, বাংলাদেশের ৭ জন, পাকিস্তানের ৩ জন, নেপালের ২ জন এবং থাইল্যান্ড ও চীনের একজন করে নাগরিক।
আটকদের প্রত্যাবাসন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (কেএলআইএ-১ ও কেএলআইএ-২), সেনাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং পাসির গুদাং ফেরি টার্মিনাল ব্যবহার করে।
ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে টিকিটের ব্যয় মেটানো হয়েছে আটক ব্যক্তিদের নিজস্ব সঞ্চয়, পরিবারের আর্থিক সহায়তা এবং কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসের সহায়তায়।
নিজ দেশে ফেরত পাঠানো সব বিদেশিকে মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগের সিস্টেমে ব্ল্যাকলিস্ট করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তারা কোনো উদ্দেশেই মালয়েশিয়ায় ফের প্রবেশ করতে পারবেন না।
