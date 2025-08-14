  2. জাতীয়

২৪ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে চলে গেলেন মাইলস্টোনের শিক্ষিকা মাহফুজা

প্রকাশিত: ০২:২১ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
গত ২১ জুলাই মাইলস্টোনে প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়/ফাইল ছবি

উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় মোছাম্মৎ মাহফুজা আক্তার (৪৫) নামে আরও এক শিক্ষিকার মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুর পৌনে ১টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ নিয়ে ওই ঘটনায় বার্ন ইনস্টিটিউটে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালা ১৯ জনে।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মাহফুজা আক্তারের শরীরের ২৫ শতাংশ দগ্ধ ছিল। বার্ন ইনস্টিটিউটে এখনো ২৩ জন চিকিৎসাধীন। এছাড়া ১৪ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

গত ২১ জুলাই দুপুরে উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনায় নিহত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ জনে। আহত হয়েছেন প্রায় শতাধিক। তাদের মধ্যে এখনো অনেকে চিকিৎসাধীন।

বিমান বিধ্বস্তের ১২ দিন পর গত ৩ আগস্ট খুলেছে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। প্রথমদিন নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির কিছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবক ক্যাম্পাসে আসেন। তবে আগের সেই হৈ-হুল্লোড়ের দেখা মেলে না, চারদিকে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করে।

