রাজধানীতে ২৫ ঘণ্টা ফানুস উড়ানোয় ডিএমপির নিষেধাজ্ঞা

রাজধানীতে ২৫ ঘণ্টা ফানুস উড়ানোয় ডিএমপির নিষেধাজ্ঞা
আজ বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে ১৫ আগস্ট রাত ১২টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর এলাকায় যে কোনো ধরনের ফানুস উড়ানো নিষিদ্ধ করে গণবিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স (অর্ডিন্যান্স নং-III/৭৬) এর ২৮ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ১৪ আগস্ট রাত ১১টা হতে ১৫ আগস্ট রাত ১২টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর এলাকায় যে কোনো প্রকার ফানুস উড়ানো নিষিদ্ধ করা হলো। নগরবাসীকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ হলেও ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ জাতীয় শোক দিবস পালন করতো। একইদিনে বিএনপিও দলটির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জন্মদিন পালন করে থাকে। এছাড়া আগামী ১৬ আগস্ট ঢাকা মহানগরীতে উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মীয় উৎসব জন্মাষ্টমী উদযাপিত হবে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এদিন রাজধানীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হবে। শোভাযাত্রা ও অন্যান্য আয়োজন যেন সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেজন্য ডিএমপি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
