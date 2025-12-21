হাতিরঝিল এলাকা থেকে ভাই-বোনের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর হাতিরঝিল থানাধীন ওয়ারলেস মোড় এলাকায় একটি বাসার গ্যারেজে রাখা ফ্রিজিং গাড়ি থেকে দুই ভাইবোনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
নিহতরা হলো, আফরিদা চৌধুরী (১০) ও তার এক বছর চার মাস বয়সী ভাই ইলহাম চৌধুরী। বাবার নাম মোসলে উদ্দিন চৌধুরী। তাদের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার কোতোয়ালি থানায়।
রোববার (২১ডিসেম্বর) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাতিরঝিল থানার ওসি গোলাম মোর্তুজা।
তিনি বলেন, বাচ্চা দুটির ময়নাতদন্ত হয়ে গেছে, মরদেহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ জানায়, নিহত দুই শিশুর পরিবারের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, শনিবার সকালে খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে তারা। পরে নিকট আত্মীয়রা তাদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।
হাতিরঝিল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. সুমন মিয়া জানান, আমরা খবর পেয়ে হাতিরঝিলের ওয়ারলেস মোড়ে একটি বাসার গ্যারেজে ফ্রিজিং গাড়ি মধ্যে থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
তিনি আরও জানান, আমরা তাদের পরিবারের কাছে জানতে পারি, সকালের খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে তারা। পরে মগবাজার কমিউনিটি হাসপাতালে দুজনকে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যায়। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান।
কাজী আল আমিন/কেআর/এসএনআর/এএসএম