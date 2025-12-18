চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুর প্রতিবাদে চট্টগ্রামেও সড়কে নেমেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন তারা।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত ১১টার পরে মিছিল নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে জনতা। পরে পুলিশি বাধায় তারা ওই এলাকা ছাড়ে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হাদির মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে রাত পৌনে ১১টার দিকে বিক্ষুব্ধ জনতা ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় তারা হাদি হত্যার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ভারতবিরোধী স্লোগান দেন। পরে সেখানে পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত হয়ে তাদের সরিয়ে দেন।
হাদির মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে প্রথমে চট্টগ্রামের ষোলশহর দুই নম্বর গেট এলাকায় অবস্থান নেন তারা। পরে আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের চশমা হিলের বাসভবনে যান।
প্রথমে ভবনের সামনে থাকা একটি মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়া হয়। এরপর বিক্ষুব্ধ লোকজন বাসায় প্রবেশ করে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন।
খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন আলম জাগো নিউজকে বলেন, ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছেন কিছু তরুণ। তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আরও লোকজন আসছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ সদস্যরা সেখানে আছেন।
গুলিবিদ্ধ হয়ে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে শরিফ ওসমান হাদি মারা যান। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হন।
