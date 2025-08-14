  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় আরও ৬ জন গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৬:০৭ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে বন্দর থানা পুলিশ/ ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম নগরের বন্দর থানা পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় আরও ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ নিয়ে এ ঘটনায় মোট ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা হলেন- মো. ইরান বাদশা (২৪), নুরুল ফায়েজ পিয়াল প্রকাশ (২৮), মো. জোবায়ের আহমেদ নিরব (২৩), মো. ফয়সাল (২২), মনির হোসেন (২৪) ও মো. সাহেদ (১৮)।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন।

তিনি বলেন, পুলিশের কর্তব্য কাজে বাধা দেওয়া এবং পুলিশকে আঘাত করার ঘটনায় ভিডিও ফুটেজ দেখে ঘটনায় জড়িত ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের আদালতে পাঠানো হচ্ছে।

ঘটনার দিন (১১ আগস্ট দিনগত রাতে) ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। আজকের ৬ জনসহ এ ঘটনায় মোট ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

