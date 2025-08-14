মোংলা বন্দর
পশুর চ্যানেল ড্রেজিংয়ে নৌবাহিনীর সঙ্গে মোংলা বন্দরের সমঝোতা
মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলে সংরক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজধানীর সচিবালয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সময় নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানা গেছে।
সংবাদ বিবরণীতে বলা হয়, অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন উপদেষ্টা বলেন, মোংলা বন্দর দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পশুর চ্যানেলে ড্রেজিং মোংলা বন্দর উন্নয়নের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে পশুর নদীতে ড্রেজিং বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। পশুর চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোংলা বন্দরের ব্যবহার বাড়বে। ফলে বন্দরের রাজস্ব আয়ও বাড়বে। এছাড়া, এ বন্দরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি আঞ্চলিক হাব হিসেবে পরিণত করা সম্ভব হবে।
পাশাপাশি এ বন্দরের মাধ্যমে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য নিরবচ্ছিন্ন কয়লা পরিবহন করা যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
প্রকল্পটি ২০২৫ সালের ৮ জানুয়ারি একনেকে অনুমোদিত হয়। ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।
অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ ইউসুফ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল শাহীন রহমানসহ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
